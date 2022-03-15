مصطفي بكري: الأسعار ارتفعت بطريقة أثارت غضب المواطنين

تقدم النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب ببيان عاجل للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب حول زيادة الأسعار و قال في البيان العاجل " تزايدات اسعار السلع الغذائية والمواد الضرورية خلال الآونة الأخيرة بطريقة أثارت غضب المواطنين، خاصة بعد أن اطلق بعض التجار الجشعين قيمة السلع بما يحقق أرباحًا خيالية وغير مشروعة.

و قال مصطفى بكرى عضو مجلس النواب في بيان له، أن الارتفاع الذي حدث في الأسعار بسبب تداعيات الحروب التى أثرت على أسعار القمح والنفط وبعض المواد الغذائية، قائلا:" أتقدم بهذا الطلب راجيًا مناقشته فى أول جلسة بحضور الوزراء المعنيين لمعرفة قرارات الحكومة لتخفيف المعاناة عن المواطنين حماية لأمن البلاد واستقرارها فى مواجهة من يحاولون استغلال الأزمات والتحريض لإثارة الفوضى وتهديد الأمن والاستقرار".