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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الوكالة الأمريكية تمول 300 مشروع صغير ومتوسط لزيادة الصادرات

زيادة الصادرات المصرية
زيادة الصادرات المصرية

قال أحمد أبو اليزيد نائب مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية إن المشروع يستهدف تقديم الدعم الفني لـ 300 مشروع صغير ومتوسط، و تم حتى الآن اختيار 49 مشروعا.

وأضاف أحمد أبو اليزيد نائب مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر الممول من الوكالة الامريكية للتنمية خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم أنه تم توقيع اتفاقية المشروع في ابريل 2021 لمدة 5 سنوات حتى 2026 بتكلفة تبلغ 36 مليون دولار، ويأتي في اطار اتفاقية التعاون الثنائي بين الحكومة المصرية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية.

وأشار أحمد أبو اليزيد نائب مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر الممول من الوكالة الامريكية للتنمية، إلى أن المشروع يهدف الى تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المختارة لتحقق 225 مليون دولار بنهاية تنفيذ المشروع .

وأوضح أن المشروع يستهدف قطاعات صناعية محددة تضم قطاعات مواد البناء والتشييد والصناعات الغذائية والمفروشات والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والتعبئة والتغليف والصناعات الهندسية.

وذكر أبو اليزيد أنه يتم العمل على بناء شراكات مع وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك، والمجالس التصديرية، واتحاد الصناعات،وجمعيات رجال الأعمال، وشركات القطاع الخاص وجمعيات الأعمال والمجالس التصديرية لتعزيز ودعم بيئة الأعمال. 

وأضاف أنه يتم تقديم الخدمات التجارية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والواعدة للتصدير لرفع قدراتهم التنافسية، ومساعدتهم على الوصول للأسواق العالمية الجديدة لزيادة حجم صادراتهم.

ويساعد المشروع المصدرين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تحديد المشترين الدوليين والتواصل معهم، والدخول على منصات التجارة الالكترونية والتسويق الإلكتروني، والإعداد للحصول على شهادات الاعتماد الدولية، بالإضافة إلى تقديم منتجات طبقا للموصفات الدولية بالاضافة الى التعرف على خدمات التمويل والاستثمار المتاح

ويقوم المشروع بتقديم خدمات الدعم الفني للمصدرين من المشروعات لصغيرة والمتوسطة كالمساعدة في ايجاد عملاء دوليين وتقديم الخدمات الاستشارية التى تتضمن (الدرسات التسويقية واستراتيجيات التصدير والتعبئة والتغليف والتسويق)

وتتضمن خدمات الدعم الفني رفع معايير الجودة والإعداد للحصول على شهادات الاعتماد الدولية وتقديم خدمات الاستشارات المالية بالاضافة الى المساعدة في المشاركة في المعارض وبعثات المشترين وتقديم خدمات التجارة الالكترونية والتسويق الرقمي.

ومن جانبه أوضح محمد أبو عيان مدير الصادرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمشروع، إنه يتم اختيار المشروعات للحصول على الدعم الفني من خلال تقدم صاحب المشروع بطلب للحصول على الدعم على ان يقوم مشروع"تريد" بتحديد جاهزية المشروع للحصو على الدعم وتنظيم زيارة ميدانيه له للمصنع والالتقاء بصاحب المشروع، ثم يتم اختيار المشروع وتحديد اولويات الحصول على الدعم الفني، ويتم وضع خطة الدعم الفني بالاشتراك مع صاحب المشروع، ثم تبدأ عملية الحصول على الدعم وتقييم المشروع.

و يتعلق بمعايير استحقاق المصدريين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحصول على الدعم الفني أشار إلى ضرورة مرور 3 اعوام كحد أدنى على تواجدها في السوق ومع قيامها بالتصدير مرة على الاقل او أبدت جاهزيتها للتصدير

وأضاف أنه يشترط أن تعمل الشركات في أي من قطاعات المشروع الستة وان تلتزم الشركة بمشاركة بيانات التصدير الناتجة عن الدعم الفني مع المشروع من اجل المتابعة والتقييم، على أن يتحمل المصدر 50% من تكلفة الدعم الفني وألا يكون للمشروع أي اثر سلبي على البيئة وأن يكون للمصدر خطة واضحة للتصدير وأن تظهر الشركة قدرة قوية على الادارة.

 ونوه بأنه يتم إعطاء الاولوية لبعض المشروعات التى لديها امكانية كبيرة على خلق فرص عمل للمراة والشباب ،وتمتلكها أو تديرها المراة ، وان يكون لها اثر ايجابي على البيئة وخارج حدود القاهرة والاسكندرية ولها اثر ايجابي على المجتمعات المحلية او المحرومة المهمشة.

الوكالة الامريكية شهر رمضان Finance Real Estate الصادرات

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