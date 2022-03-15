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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوضع الأمني خطير..الناتو يدعو لزيادة الميزانية الدفاعية لـ2 % من الناتج القومي

أمين حلف الناتو
أمين حلف الناتو

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، إن روسيا قد تفتعل هجوما زائفا لاستخدام السلاح الكيماوي في أوكرانيا، مؤكدًا أن الحلف سيواصل دعم كييف أمام غزو موسكو.

وأضاف ستولتنبرج في كلمة له اليوم الثلاثاء، أنه تم نشر أكثر من 100 ألف جندي أمريكي في أوروبا، لافتًا إلى أن قوات الحلف متأهبة على جبهات عدة وتم رفع درجة الاستعداد العسكري.

وأشار إلى أنه سيتم نشر مزيد من قوات الناتو في شرق أوروبا، مستطردًا أن "وزراء دفاع الحلف سيبحثون غدا تعزيز قدراتنا العسكرية".

وتابع ستولتنبرج : "الوضع الأمني أكثر خطورة الآن في أوروبا بسبب التصعيد الروسي"، مؤكدًا أن أي هجوم على أي دولة عضو بالحلف يستلزم من الناتو ردا قويا.

وأوضح أن الناتو ينسق مع القيادة العسكرية الروسية لمنع وقوع أي تصادم، مؤكدا أن مهمة الحلف الأساسية حماية مليار شخص يعيشون في الدول الأعضاء.

ودعا أمين عام الناتو الدول الأعضاء لزيادة الميزانية الدفاعية لـ2 % من الناتج القومي، مطالبًا الصين بإدانة العدوان الروسي على أوكرانيا بشكل واضح.

وأكد أن قوات الحلف تراقب الحدود وتتواصل مع الروس لمنع أي حوداث عرضية، لافتا إلى الحاجة إلى تعزيز أمن الناتو السيبراني. 

وأوضح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، أن الآلاف من القوات البرية والبحرية والجوية مستعدة لمواجهة أي هجوم محتمل على دول الحلف، لاتفا إلى الناتو لا يخطط لنشر صواريخ نووية متوسطة المدى في دول الحلف.

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