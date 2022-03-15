مسحة طبية لـ لاعبي الزمالك قبل السفر إلى أنجولا لمواجهة بترو اتلتيكو

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري، لمسحة طبية قبل تدريب اليوم الثلاثاء للكشف عن فيروس كورونا ، تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي.



يأتي ذلك وفقا للبروتوكول المتبع قبل السفر إلى أنجولا استعدادا لمواجهة بترو أتلتيكو يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



ومن المقرر أن تتوجه بعثة الفريق إلى أنجولا يوم الخميس المقبل، استعدادا للقاء بترو أتلتيكو الانجولي المقرر لها باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا.