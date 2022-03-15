محيلبة يتوج بذهبية الإسكيت في بطولة كأس العالم بقبرص



حصل عزمى محيلبة لاعب المنتخب الوطنى للرماية على الميدالية الذهبية فى منافسات الإسكيت في بطولة كأس العالم بقبرص .

ولقد أشاد اللواء حازم حسنى رئيس الاتحادين المصرى والأفريقى ونائب رئيس الاتحاد العربى بهذا الإنجاز الذى وصفه بانه نتاج الحافز المعنوى الذى يحظى بها اتحاد الرماية المصرى من القيادة السياسية من خلال دعم الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

الجدير بالذكر أن الرامي عزمي محيلبة قد توج في أكتوبر الماضى بالميدالية البرونزية ببطولة كأس الرئيس بقبرص، وشارك محيلبة فى أولمبياد طوكيو الأخيرة و لكنه لم يتمكن من الوصول للنهائيات.

وكان وفي بطولة كأس العالم للرماية العام الماضى بإيطاليا فى منافسات الإسكيت قد توج بذهبية بعد التفوق على الأمريكى هانكوك فى النهائيات محققا العلامة الكاملة.