بيراميدز يهزم مصر المقاصة 1-0 وديا

انتهت المباراة الودية التي جمعت بين بيراميدز ومصر المقاصة بملعب الدفاع الجوي بفوز بيراميدز بهدف دون مقابل سجله محمود صابر في الشوط الأول من اللقاء.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الأهلي طرابلس الليبي يوم الأحد المقبل باستاد شهداء بنينة في بنغازي بليبيا في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

خاض بيراميدز اللقاء بتشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد توفيق - عمر جابر - أحمد أيمن منصور

خط الوسط: نبيل دونجا - محمود صابر - محمد صادق - فخر الدين بن يوسف - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمود وادي

وشارك في الشوط الثاني، أحمد الشناوي وإسلام عيسى، وهشام محمد، وعبد الله مجدي، ودودو الجباس.