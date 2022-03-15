برلمانية: قرارات السيسي تسعير رغيف الخبز الحر لصالح المواطن

أكدت النائبة أمانى الشعولى ، أمين سر لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي وجه بها الحكومة اليوم بشأن تسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه وقيام مباحث التموين بالتأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة ، وزيادة منافذ القوات المسلحة لتوفير سلع مخفضة للمواطنين، خطوة ممتازة تؤكد إنحيازه للمواطن وتقليل سعر الخبز السياحي، بعدما ارتفع ثمنه بصورة كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية في الوقت الذى يستغل فيه التجار هذه الظروف وزيادة الأسعار على المواطنين .

قالت النائبة أمانى الشعولى أن القيادة السياسية حريصة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير كافة السلع الغذائية لهم بأسعار مناسبة ، فضلًا عن حماية الأسر الأولى بالرعاية وتوفير الدعم الغذائي لهم بهدف تيسير سبل معيشتهم ، مشيدة بالتحركات السريعة من جانب الدولة المصرية للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار والتصدى لها بكل قوة ومنع الظواهر الاحتكارية، والحفاظ على استقرار السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة وبجودة جيدة.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر عدد من القرارات الهامة لوقف موجة الغلاء التي شهدتها الأسواق خلال الأيام الماضية والتصدي لموجة الغلاء التي شهدتها الأسواق خلال الأيام الماضية ، والتصدي لجشع التجار واحتكار عدد من السلع خاصة قبل شهر رمضان المبارك.