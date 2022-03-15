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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انطلاق مهرجان سيف الاتحاد 2022 للهجن في سلطنة عمان.. فيديو

الهجن
الهجن

عرضت قناه euronews عربي، فيديو يؤكد أنه منذ عقود طويلة مضت، كان العرب والبدو يمارسون رياضة سباق الهجن، ولا تزال هذه الرياضة التي تعود إلى القرن السابع الميلادي، تلاقي حتى يومنا هذا، شعبية واسعة في شبه الجزيرة العربية.

وأضاف الفيديو، أنه بتنظيم من الاتحاد العماني لسباقات الهجن، انطلق مهرجان "سيف الاتحاد" 2022 للهجن ومدته 4 أيام ويعكس المهرجان هذه الرياضة بأبهى صورها، ويعتبر جزءا لا يتجزأ من الثقافة والتراث العماني الغني.

وأوضح الفيديو، أن المهرجان يتوافد عليه المئات من السكان المحليين والسياح لمتابعة السباقات، ويشارك فيه ما يصل إلى 1600 حيوان في مجموعة متنوعة من السباقات والفئات.

 

الرياض سلطنة عمان العرب المهر الثقافة رياضة شبه الجزيرة العربية

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