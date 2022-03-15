بعد توجيهات الرئيس| برلماني يطالب بتعميم حجم وسعر ثابت للخبز الحر بالمحافظات

قال النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، إن الفترة الحالية تشهد جهود مكثفة من الحكومة في توفير مخزون وفير من السلع الغذائية الإستراتيجية وعلي رأسها القمح والذرة وغيرها من السلع التي لا غني عنها في الإحتياجات اليومية وذلك تزامنا مع قرب شهر رمضان، معقبا " نعمل علي إيجاد فائض لمدة لا تقل عن 6 أشهر".

و أكد " الشوربجي" في تصريحات لـ " صدي البلد"، أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن تحديد سعر ثابت للخبز الحر والرقابة عليه، ذات دلالة كبري علي مدي حرصه علي حماية المستهلكين ودعم فئة البسطاء من خلال مكافحة أنواع التلاعب والجشع من قبل التجار الذي يكون المواطن ضحيتها الأولي.

وناشد عضو لجنة الزراعة، بضرورة إنشاء قاعدة بيانات تنظم آلية طرح الخبز الحر بالأسواق وذلك من خلال تحديد حجم معين وسعر ثابت يتم تعميمهم علي كافة محافظات الجمهورية لتكون محاكاة لمنظومة الخبز المدعم، معقبا " تلاقي الحجم والسعر في كل محافظة غير التانية مفيش ضوابط حاكمة الموضوع".

ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن الدولة لديها مخزون من القمح 4 مليون طن إضافة إلي الإنتاج المحلي يكفي لـ 4 أشهر أخري ومع زيادة حافز إردب القمح بالطبع ستزيد الكميات القائمة.

وفي سياق متصل وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة متابعة مدى توافر الأرصدة الاستراتيجية من كافة السلع الغذائية الأساسية، وذلك مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم، مع التركيز على المواد الأساسية التي يشتريها المواطنون في الشهر الكريم.

وبداية، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة".

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول "متابعة توفير الأرصدة الاستراتيجية من كافة السلع الغذائية الأساسية، خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المعظم".

موقف المخزون الاستراتيجي للسعر

وعرض وزير التموين موقف المخزون الاستراتيجي لكافة السلع الغذائية الأساسية للدولة، مؤكداً توافرها بالكميات المناسبة للمواطنين. ووجه الرئيس بالعمل على تنويع مصادر توفير السلع، مع السعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر.

تسعير الخبز غير المدعم

واطلع الرئيس على جهود الحكومة خلال الفترة الماضية لضبط ومراقبة الأسعار ووجه الرئيس بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وتسعيره، على أن تقوم وزارة التموين بتوفير الدقيق اللازم للمخابز لضبط السعر، وقيام مباحث ومفتشي التموين بالتأكد من التنفيذ.

الرقابة على سعر الخبز غير المدعم

ووجه الرئيس الحكومة بقيام مباحث التموين بالتأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة، وسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي والإعلان عنه في أقرب وقت، وقيام القوات المسلحة بالتنسيق مع وزارة التموين وصندوق تحيا مصر بطرح السلع الغذائية الاساسية باسعار منخفضة، وتوزيع كراتين رمضان للمواد التموينية على مستوى الجمهورية وذلك دعماً للفئات الأكثر احتياجاً بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.