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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

قرارات وزارية بتعيين مديري عموم جدد بجامعة بنها

الدكتور جمال سوسة
الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارات وزارية بتعيين مديري عموم جدد بجامعة بنها.

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رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية التربيةوقال الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، إن القرارات شملت تعيين رانيا معتز عيسى فى وظيفة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وتعيين محمد محمود فهمي بوظيفة مدير عام المكتبات بالجامعة.

من ناحية أخرى أصدر الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، قرارا بتكليف الدكتورة شيماء صلاح صادق الأستاذ المساعد بقسم الاعلان بكلية الفنون التطبيقية مشرفا على الاستديو التعليمي بجامعة بنها.

يذكر ان الدكتورة شيماء صلاح صادق صديق أستاذ مساعد بقسم الإعلان بكلية الفنون التطبيقية جامعة بنها وحاصلة على درجة الماجستير والدكتوراه في الفنون التطبيقية تخصص الإعلان ومدرب دولي معتمد من جامعة ميزوري الأمريكية ومن جامعة القاهرة وجامعة الأزهر وحاصلة على دبلومة "قيادات المرأة العربية" الموثقة بوزارة الخارجية والمركز الدولي للقادة ونقابة المهن العلمية وحاصلة أيضا على دبلومة "المالتي ميديا" بمعهد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الإتصالات في مقره بالقرية الذكية 2010م.

كما حصلت على دبلومة التسويق الرقمي المقدمة من وزارة الاتصالات وشركة يوداسيتي العالمية 2021م ، ومنسق جامعة بنها بمنتدى التعليم العالي في نسخته الثانية بالعاصمة الإدارية 2021م  وأيضا عضو نقابة مصممى الفنون التطبيقية وعضو الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية وعضو بجمعية محبى الفنون الجميلة وعضو بجمعية التنمية التكنولوجية والبشرية.

جامعة بنها التعليم العالي وزير التعليم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزارة الخارجية

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