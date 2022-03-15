التموين: بعض التجار استغلوا المؤثرات الخارجية لرفع الأسعار.. فيديو

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن هناك بعض التجار، استغلت الظروف الخارجية وقامت برفع الأسعار، مؤكدا أن الدولة قادرة على تجاوز تلك المرحلة الصعبة.

وأضاف عبد المنعم خليل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الدولة تعمل على قدم وساق، للعمل على تخفيض الأسعار، مشيرا إلى أنه تم التعاون مع بعض الجهات لتوفير “شنط رمضان”.

وتابع، أن رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين الوزارة وفرت السلع من خلال معارض أهلا رمضان بخصومات تصل إلى 25% لمحاربة غلاء الأسعار، مؤكدا أن شوادر الوزارة بدأت في العمل من أمس لمحاربة الغلاء.

وأشار عبد المنعم خليل إلى أن السلع متوفرة ولا داعي لتخزين المنتجات.