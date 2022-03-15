القومية للقمح: سيتم زراعة مليون فدان بحلول عام 2024..فيديو

قال رضا محمد علي، رئيس الحملة القومية للقمح بوزارة الزراعة، إن القطاع الزراعي بشكل عام في عهد الرئيس السيسي يشهد تحسن كبير، مؤكدا ان الرئيس دائما يوجه بالإهتمام بكافة المحاصيل الاساسية على راسها القمح.

وأضاف رضا محمد علي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، ان هناك 250 ألف فدان قمح زيادة عن العام الماضي، مشيرا إلى أنه خلال عام 2024 سيتم زراعة مليون فدان قمح .

وتابع رئيس الحملة القومية للقمح بوزارة الزراعة، أن هناك توجيهات رئاسية بمنح حافز نوريد فى لسعر أردب القمح المحلى للموسم الزراعى الحالى لتشجيع المزارعين.

وأشار رضا محمد علي إلى أن الدولة تسعى لكى يكون نسبة التوريد من القمح تصل لـ6 ملايين طن هذا العام.