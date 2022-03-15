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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ظاهرة نادرة.. هواء إسبانيا البرتقالي يغزو فرنسا خلال أيام.. فيديو

سماء فرنسا
سماء فرنسا

من المتوقع أن تتحول السماء فوق جنوب غرب فرنسا إلى اللون البرتقالي يوم الأربعاء ، بسبب ظاهرة مناخية معينة ناجمة عن هبوب الرمال الحمراء من الصحراء.

ووفقًا لـ “مترو فرنسا”، ستؤثر عاصفة من رمال الصحراء على جزء كبير من فرنسا ، بما في ذلك عدة مدن كبرى، بدءا من مساء الثلاثاء.

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هواء سام.. لغز تحول سماء إسبانيا إلى اللون البرتقالي

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عواصف ترابية تضرب عددا من المناطق بالوادي الجديد

من المقرر أن تبلغ السماء البرتقالية ذروتها يوم الأربعاء ، 16 مارس ، وتستمر حتى صباح الخميس، ومن المتوقع أن يكون الطقس الغريب واضحًا بشكل خاص في بعض أجزاء جبال البرانس ، حيث سيكون للثلج لون أصفر برتقالي خفيف.

من المعروف أن هذه الظاهرة، التي حدثت عدة مرات في العام الماضي، ينتج عنها بشكل خاص غروب شمس مذهل، لكن هذه المرة ، تحدث بالتزامن مع هطول الأمطار المتوقع ، ومن المرجح أن تتراكم الرمال ، مما يؤدي إلى انتشار المزيد من الغبار البرتقالي على السيارات والدراجات.

 

تتسبب العواصف في الصحراء الكبرى هبوب رياح كبيرة ترفع الرمال في الهواء، وإذا حدث هذا في نفس الوقت الذي يحدث فيه تعارض بين أنظمة الضغط ، مما يعني وجود هواء أكثر سخونة في السماء وهواء أكثر برودة على الأرض ، فيمكن تعليق جزيئات صغيرة من الرمال ونقلها بعيدًا ، عبر البحر الأبيض المتوسط ​​إلى فرنسا وإسبانيا.

وعلى الرغم من أنه ليس بالضرورة أن يكون خطيرًا على الصحة العامة، لكن يُنصح بتوخي الحذر وارتداء قناع  في الأيام القليلة القادمة إذا كان الشخص يعاني من مضاعفات في الجهاز التنفسي.

 

فرنسا الجهاز التنفسي التنفس السيارات هطول الأمطار ظاهرة مناخية اسبانيا الامطار الصحة العامة دراجات

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