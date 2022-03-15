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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رابطة الدوري الإنجليزي تكشف عن مواعيد المباريات في شهر أبريل

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي، عن مواعيد مباريات المسابقة في النصف الثاني من شهر أبريل.

وقامت رابطة الدوري الإنجليزي بتواعيد مواعيد المباريات المبدئية بسبب تأهل بعض الفرق في المسابقات الأوروبية وبطولة كأس الاتحاد.

وحددت رابطة الدوري الإنجليزي التاسعة من مساء يوم 19 إبريل موعدًا للمباراة المرتقبة بين ليفربول ومانشستر يونايتد على ملعب أنفيلد رود.

وستُقام مباراة ارسنال وتشيلسي في التاسعة إلا ربع من مساء يوم الأربعاء 20 إبريل، فيما ستُلعب مباراة مانشستر يونايتد ضد ارسنال في الواحدة والنصف ظهرًا يوم 23 من الشهر ذاته.

وسيتم تعديل مواعيد بعض المباريات حال تأهل الفرق المعنية بمبارياتها، لنصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

الدوري الإنجليزي ليفربول يونايتد مانشستر يونايتد تشيلسي مواعيد المباريات

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