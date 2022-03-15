الغرفة التجارية : تسعير الخبز خلال الأيام المقبلة وثباته لمدة 4 شهور | فيديو

قال عطية حماد ، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية ، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسعير الرغيف الحر كان صائبا في وجه كل من تسول له نفسه تخزين السلع ، والمتاجرة بقوت الشعب .

وأضاف عطية حماد ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، أن الأيام القادمة سيكون هناك هناك تثبيت لسعر الرغيف خلال الأربع شهور القادمة ؛ للوصول للاستقرار في سعر الدقيق ، والخبز .

وتابع : أصحاب المخابز معذورة وذلك بسبب أن الخامات في حد ذاتها غالية الثمن ، ومش هشتغلوا بالخسارة.

وفي تصريحات سابقة ، أوضح رئيس الشعبة، أن مخزون الدولة من القمح مرتبط بالرغيف المدعم، وليس مرتبطا بالرغيف السياحي الحر، موضحا أن أصحاب رؤوس الأموال هم المتحكمون في استيراد الدقيق والقمح، لافتا إلى أن رغيف العيش السياحي ليس مسئولية الدولة، ولكن الدولة تؤكد أنها تمتلك مخزونا كافيا من القمح حتى نهاية العام، والمرتبط برغيف الخبز المدعم .