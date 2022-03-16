تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «داعش العمرانية»

تنظر الدائرة 5 إرهاب، محاكمة 22 متهما، بينهم 10 محبوسين، فى اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة العمرانية، في القضية المعروفة بداعش العمرانية اليوم الاربعاء.

وعقدت الجلسة بمجمع المحاكم بطره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين في القضية رقم 3107 لسنة 2020، جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 182 لسنة 2017، جنايات أمن دولة للمتهمين أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 7 سبتمبر 2019، تولى المتهمون قيادة جماعة إرهابية، ووجهت لهم الانضمام لجماعة إرهابية، والشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة وتخريب ممتلكات عامة، وحيازة أسلحة نارية، وتمويل جماعة إرهابية، بالإضافة إلى الشروع في قتل ضابط الشرطة محمد طارق وفرد الشرطة محمد صبحي، وتهم تخريب ممتلكات عامة سيارات شرطة، والشروع في قتل أفراد شرطة وتخريب ممتلكات عامة، ورصد سيارة شرطة والتخطيط لسرقة سيارة شرطة، وحيازة أسلحة نارية بنادق مسدسات، وخرطوش.