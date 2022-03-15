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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيطرة روسيا تحد من المعلومات.. الوكالة الذرية: إعادة توصيل محطة تشيرنوبل بشبكة الكهرباء

محطة تشيرنوبل النووية
محطة تشيرنوبل النووية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا أبلغتها بإعادة توصيل محطة تشيرنوبل النووية أمس بشبكة الكهرباء.

وأضافت الوكالة الدولية، أن سيطرة روسيا على منشآت النفايات المشعة في تشيرنوبل تحد من تدفق المعلومات منها بحيث لا تستطيع أوكرانيا الإجابة بشكل كامل على جميع أسئلة الوكالة.

وكانت شركة الطاقة الأوكرانية أوكررينجو، قالت أمس الاثنين، إن خط كهرباء عالي الجهد بمنشأة تشيرنوبل النووية، تضرر جراء قصف روسي، ما أسفر عن انقطاع الطاقة مجددا بالمحطة.

جاء ذلك بعد عودة التيار الكهربائي للمحطة، إذ قال مسؤولو الطاقة إن الكهرباء عادت الأحد، مشيرة إلى أن قطاع الطاقة تمكن من تجنب خطر وقوع كارثة نووية محتملة، لكن الأمر لم يدم طويلا وانقطع التيار مجددا.

ومع دخول الغزو الروسي لأوكرانيا أسبوعه الثالث، تتزايد المخاوف بشأن سلامة العديد من المواقع النووية في جميع أنحاء البلاد.

وذكر موقع "مترو" البريطاني، أن انقطاع الكهرباء سيؤدي إلى زيادة المخاوف من إمكانية إطلاق مواد مشعة إذا لم يتم إصلاح الخط.

أوكرانيا.. تضرر خط كهرباء بمحطة تشيرنوبل وانقطاع الطاقة مجددا

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