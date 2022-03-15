عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: الحكومة مش مسئوليتها إلزام القطاع الخاص بتحديد الأسعار

صدى البلد

ناشد الإعلامي أحمد موسى، المواطنين، التبليغ عن أي تاجر يرفع أسعار السلع؛ مشيرا إلى اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحكومة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة توفير السلع الاستراتيجية، وتحديد سعر الخبز السياحي.

وقال أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، «مسألة الهيصة والفوضى كفاية»، مؤكدًا أن كل السلع ستكون متوافرة في جميع المحافظات، لافتًا إلى أن هناك تخفيضات وهبوطا ملحوظا في أسعار السلع.

وتابع  أحمد موسى أن حديث الرئيس كان واضحًا تمامًا «لتحديد سعر رغيف الخبز غير المدعوم»، لافتًا إلى أن سعر طن الدقيق قفز إلى 12 ألف جنيه، معلقا «وصلنا لمرحلة التحكم في أقوات الناس؛ والعيش ده مش هيبقى بجنيه ونص تاني»، مؤكدًا أن الدولة ستتدخل لعدم التحكم في أكل وشرب المواطنين.

وأضاف أحمد موسى أن اجتماع الرئيس، طالب فيه بدراسة تكاليف سعر إنتاج الخبز السياحي؛ تمهيدًا لتحديد سعره «ومحدش كان قادر يقول إن احنا هنحدد سعر؛ النهاردة اللي هيحدد السعر رئيس الجمهورية»، لافتًا إلى أنه سيتم الالتزام بوزن الرغيف السياحي (95 جراما) وسعره، مطالبا «التزموا يا جماعة الفترة دي صعبة علينا كلنا».

وأوضح أحمد موسى أن الدولة تحسب تكاليف الخبز السياحي «ولازم إيد الدولة تتدخل في الوقت المناسب؛ حتى لا ينفلت الحال، وده محدش هيسمح بيه»، مؤكدًا أن اجتماع الرئيس حضره قيادات رفيعة (رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير الدفاع، ورئيس المخابرات، ووزير التموين).

ولفت   أحمد موسى إلى أن التقارير المعلوماتية تصل للرئيس السيسي على مدار الساعة «وانت قاعد الخريطة قدامك؛ ومحدش قالك متكسبش إنما خد هامش ربح 1 أو 2%؛ بدل ما تخسر كل اللي عندك»، مؤكدًا أنه لا يستطيع أحد المتاجرة بالبلد «وفي الآخر انت محتاج ضبط شارع وضبط أسواق».

وطالب أحمد موسى المواطنين بالتبليغ عن أي أحد يرفع الأسعار، مؤكدًا أن معارض أهلا رمضان بدأت في بعض المحافظات «هتلاقي لتر الزيت نوع بـ 28 ونوع بـ 37 والاتنين موجودين في المعارض»، مشددًا على أنه لا يوجد سلعة إلا وذات جودة، مختتما «الحكومة مش مسئوليتها إلزام القطاع الخاص بتحديد الأسعار».

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي أنهى أزمته.. ما السعر العادل لرغيف الخبز غير المدعم ؟

رئاسة الجمهورية تزف بشرى سارة للفلاحين عن سعر القمح: غدا يتم تحديده

طقس شديد البرودة وأمطار تضرب المحافظات خلال الساعات المقبلة

تقارير: ليفربول يحدد سعر بيع محمد صلاح بعد أزمات مفاوضات التجديد

البحوث الفلكية: 2 أبريل أول أيام شهر رمضان المبارك

تعليق خالد الجندي على المروجين لحديث الملائكة والشهر العقاري المكذوب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15- 3- 2022

للأرامل والمطلقات.. شروط الحصول على المنح والزيادات بقانون المعاشات الجديد

ترشيحاتنا

ما هو الطلاق البائن بينونة صغرى؟ وما هي آثاره ؟

شعبة المخابز: 75 قرشا السعر المتوقع للرغيف الحر ووزنه 90 جراما.. فيديو

ملابس غريبة .. سعر صادم لإطلالة ويجز المثيرة للجدل .. فيديو

رئيس المريخ: قادم للقاهرة لمؤازرة اللاعبين أمام الأهلي.. ورصدنا حوافز ضخمة

لم تغلقوا أبواب الموت..رئيس أوكرانيا يشن هجوماً ضارياً على الناتو

الرئيس السيسي يصدر عدة قرارات حول طرح السلع بأسعار منخفضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة مشروبات رمضان 2022 وطرق إعدادها

بذكريات صوفيا لورين.. حسين فهمي يعود لرئاسة القاهرة السينمائي بعد 21 عاما

لأول مرة.. محافظ مطروح يفتتح مهرجان الزيتون المصري

على تليفزيون بوتين.. روسية ترفع لافتة صادمة خلف مذيعة النشرة.. وهذا مصيرها|فيديو

فيديو

تعرف على سعر بيع محمد صلاح بعد فشل مفاوضات ليفربول.. فيديو جراف

تحقيق شامل مع الطلاب| ماذا يجري في جامعة حلوان.. فيديو جراف

تعرف على المحرومين من فضل ليلة النصف من شعبان .. فيديبو جراف

محدش بيسأل عليا.. نجوى فؤاد تبحث عن عمل وتشكو التجاهل.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

الخرس الزوجي.. القاتل الصامت

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ