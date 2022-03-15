أحمد موسى: الحكومة مش مسئوليتها إلزام القطاع الخاص بتحديد الأسعار

ناشد الإعلامي أحمد موسى، المواطنين، التبليغ عن أي تاجر يرفع أسعار السلع؛ مشيرا إلى اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحكومة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة توفير السلع الاستراتيجية، وتحديد سعر الخبز السياحي.

وقال أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، «مسألة الهيصة والفوضى كفاية»، مؤكدًا أن كل السلع ستكون متوافرة في جميع المحافظات، لافتًا إلى أن هناك تخفيضات وهبوطا ملحوظا في أسعار السلع.

وتابع أحمد موسى أن حديث الرئيس كان واضحًا تمامًا «لتحديد سعر رغيف الخبز غير المدعوم»، لافتًا إلى أن سعر طن الدقيق قفز إلى 12 ألف جنيه، معلقا «وصلنا لمرحلة التحكم في أقوات الناس؛ والعيش ده مش هيبقى بجنيه ونص تاني»، مؤكدًا أن الدولة ستتدخل لعدم التحكم في أكل وشرب المواطنين.

وأضاف أحمد موسى أن اجتماع الرئيس، طالب فيه بدراسة تكاليف سعر إنتاج الخبز السياحي؛ تمهيدًا لتحديد سعره «ومحدش كان قادر يقول إن احنا هنحدد سعر؛ النهاردة اللي هيحدد السعر رئيس الجمهورية»، لافتًا إلى أنه سيتم الالتزام بوزن الرغيف السياحي (95 جراما) وسعره، مطالبا «التزموا يا جماعة الفترة دي صعبة علينا كلنا».

وأوضح أحمد موسى أن الدولة تحسب تكاليف الخبز السياحي «ولازم إيد الدولة تتدخل في الوقت المناسب؛ حتى لا ينفلت الحال، وده محدش هيسمح بيه»، مؤكدًا أن اجتماع الرئيس حضره قيادات رفيعة (رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير الدفاع، ورئيس المخابرات، ووزير التموين).

ولفت أحمد موسى إلى أن التقارير المعلوماتية تصل للرئيس السيسي على مدار الساعة «وانت قاعد الخريطة قدامك؛ ومحدش قالك متكسبش إنما خد هامش ربح 1 أو 2%؛ بدل ما تخسر كل اللي عندك»، مؤكدًا أنه لا يستطيع أحد المتاجرة بالبلد «وفي الآخر انت محتاج ضبط شارع وضبط أسواق».

وطالب أحمد موسى المواطنين بالتبليغ عن أي أحد يرفع الأسعار، مؤكدًا أن معارض أهلا رمضان بدأت في بعض المحافظات «هتلاقي لتر الزيت نوع بـ 28 ونوع بـ 37 والاتنين موجودين في المعارض»، مشددًا على أنه لا يوجد سلعة إلا وذات جودة، مختتما «الحكومة مش مسئوليتها إلزام القطاع الخاص بتحديد الأسعار».