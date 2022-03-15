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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"التموين": طرح جميع السلع بتخفيضات 30%

سلع
سلع

قال عبد المنعم خليل "رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين"، إن هناك جهود كبيرة تقوم بها الحكومة في تخفيض أسعار السلع، موضحاً أن هناك طرح لجميع السلع بتخفيضات تصل إلي 30%، وتحديد سعر الخبز السياحي خلال أيام بمواصفات معينة.


وأضاف عبدالمنعم خليل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة ETC ، مساء اليوم الثلاثاء ، أن استهلاك السلع يزيد بنسبة ٥٠٪ خلال شهر رمضان، موضحاً أن  جميع السلع الخاصة بشهر رمضان متوفرة بشكل كبير، مع تراجع الأسعار بصورة كبيرة في الأسواق، مضيفًا أن الحكومة المصرية أدرات الأزمة الحالية بافتتاح المعارض مبكرًا، بتخفيضات 25% من 200 شركة عارضة.

وأكد خليل أن جميع السلع متوفرة بالشارع، ولاتوجد أي أزمة من نقص المنتجات أو السلع.
وشدد  رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، على أن القيادة السياسية تتابع أسعار جميع السلع يوميًا، مضيفاً أن أسعار  بعض السلع تراجعت اليوم بشكل كبير.

 

عبدالمنعم خلي التجارة الداخلية وزارة التموين اخبار التوك شو اسعار السلع طرح سلع

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