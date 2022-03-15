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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تفتح باب التقدم للراغبين في الحصول على منحة الماجستير

الأئمة
الأئمة

فتحت وزارة الأوقاف، باب التقدم للراغبين في الحصول على منحة الماجستير من الأئمة والواعظات والعاملين بالأوقاف، حيث توفر الوزارة منحة الماجستير هذا العام بالتعاون مع المعهد العالي للدراسات الإسلامية بالمهندسين، وبعض الجامعات المصرية التي تم عقد بروتوكولات معها.

وتكون المنحة مناصفة بالشراكة بين الأوقاف و معهد الدراسات الإسلامية  والجامعات المصرية في إطار التعاون بينهم لتحمل التكاليف ، ولا يتحمل الباحث أي تكاليف مادية طوال فترة الدراسة ما دام مستمرًا في دراسته دون الرسوب أو الغياب في أي من سنوات الدراسة، فإن تعثر تحمل نفقات نفسه في الأعوام التالية.

وناشدت جميع الأئمة والواعظات والعاملين بالأوقاف الراغبين في الحصول على درجة الماجستير ممن لم يسبق لهم الحصول على درجة الماجستير أو التسجيل لها أو الالتحاق بالدراسات العليا التقدم، وملء النموذج المرفق على الرابط التالي: ( https://forms.gle/e3Lky9fhPdMDRWCE6 ) في موعد أقصاه 15 يومًا من تاريخه.

يأتي هذا في إطار التحفيز العلمي وصقل معارف ومهارات جميع العاملين بالأوقاف.

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