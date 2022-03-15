محمد القوصي: لدينا خطة للفضاء المصري حتى عام 2030 | فيديو

قال الدكتور محمد القوصي ، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية ، إن صناعة الأقمار الصناعية كانت حلم قديم ، ومصر كان لديها برنامج الفضاء المصري ، منذ عام 2000 ، ولكن لم يكن يمتلك قانون محدد ، متابعا : " قدرنا في 2018 باهتمام القيادة السياسية على موافقة وكالة الفضاء " .

وأضاف الدكتور محمد القوصي ، خلال لقائه لـ برنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، أن برنامج مصر للفضاء من عام 2020 وحتى 2030 أخذ من الوكالة مجهودا كبير ، ولكن ظهر للنور في عام 2020 ، وهو يحدد خارطة الطريق للوكالة حتى 2030 .

وتابع " القوصي " ، أن هذه الخطة توضح أليات البنية التحتية للوكالة ، وخطط اطلاق الأقمار الصناعية ، وخلق كوادر مصرية قادرة على إدارة منظومة الفضاء في مصر .

وأردف " القوصي " ، أن المحور الهام في الخطة هو وضع قانون الفضاء في مصر ، وأن تكون ضمن الدول القليلة التي تحكم الأنشطة الفضائية فيهل .

وأكمل " القوصي " ، أن الوكالة نجحت في صناعة الأقمار الصناعية دون الاستعانة بأية خبرات أجنبية ، وتم اطلاق قمرين صناعين مصريين بالكامل ، يثبتان القدرة العلمية العملية لشبابنا المصري .