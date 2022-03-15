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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

للحافظ على مخزون القمح

نقيب الفلاحين للمواطنين: احشوا البط والفراخ أرز بدلا من الفريك

نقيب الفلاحين
نقيب الفلاحين

وجه حسين أبو صدام "نقيب الفلاحين"، رسالة هامة للمزارعين، مطالبا بالتوقف عن شوي القمح وتحويله إلى فريك.

 

وقال حسين أبو صدام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، اليوم الثلاثاء، للمواطنين: احشوا البط والفراخ  أرز بدلاً من الفريك، لكي نحافظ على مخزون القمح".


وأوضح حسين أبو صدام، أن المساحات المنزرعة من الأقماح هذا الموسم الأكبرعلى الإطلاق، وتصل إلى 3.6 مليون فدان تقريبا، نتيحة لإعلان الحكومة عن أسعار مرضية للقمح، قبل موسم الزراعة، حيث زدادت عن الموسم السابق بنحو 95 جنيها لكل أردب، متوقعا أن تصل الإنتاجية من الأقماح إلى 10.5 مليون طن بمتوسط انتاجية 3 أطنان للفدان، بعدما وفرت الحكومة التقاوي المعتمدة ذات الإنتاجية العالية.

وأكد حسين أبو صدام "نقيب الفلاحين"، أن الحكومة أن تتسلم 5.5 مليون طن بزيادة 2 مليون طن عن الموسم السابق، وفي سبيل ذلك وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنح مزارعي الأقماح حافز إضافي حال توريد الأقماح، مع سرعة صرف مستحقاتهم وتسهيل عمليات التوريد، كما قدمت الحكومة موعد توريد الأقماح ليكون في أول أبريل، بعدما كان يبدأ كل موسم في منتصف أبريل.

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