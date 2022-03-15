ولاية أمريكية تزيل اسم بوتين من نصب تذكاري احتجاجا علي حرب أوكرانيا

أقدمت بلدة في ولاية نورث جيرسي الأمريكية على تغطية اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على النصب التذكاري لأحداث 11/9 احتجاجا على الحرب في أوكرانيا.

وحسب "نيويورك بوست"، كان نصب بايون التذكاري، الذي يطل على ميناء نيويورك من جانب حوض جاف صناعي، هدية من روسيا - وكان بوتين حاضرا لوضع حجر الأساس للنصب التذكاري في عام 2005.

قال عمدة بايون جيمي ديفيس:"ما زلنا ممتنين للشعب الروسي على النصب التذكاري..لم يبدأوا الحرب. السيد بوتين فعل. سيبقى النصب التذكاري في مكانه على واجهتنا البحرية. لن يذهب إلى أي مكان".

وقال ديفيس إن اسم بوتين كان مغطى على كل من التمثال ولوحة رائدة. وقال العمدة إن المواقع ستظل مغطاة إلى أجل غير مسمى.

وفقدت المدينة ما لا يقل عن عشرة من سكانها خلال الهجمات الإرهابية.