بكافة المحافظات.. حياة كريمة تطلق حملة مليون كرتونة ضمن قوافل الخير

قال خالد أحمد مدير اللوجستيات بمؤسسة حياة كريمة، إن حملة "مليون كرتونه" ضمن قوافل الخير، الكرتونة تحتوي على المواد الغذائية الأساسية مثل اللوبيا والفول والزيت والسكر والأرز والمكرونة والسمنه والتمر ؛ وستوزع على جميع محافظات الجمهورية .

وأضاف خالد أحمد في مداخلة هاتفية على قناة "إي تي سي" في برنامج " مصر جديدة، " أن جميع محافظات الجمهورية ستتوجه لها المساعدات وتتجه القوافل بالتوازي في الصعيد والدلتا ثم باقي المحافظات .

أوضح مدير اللوجستيات بمؤسسة حياة كريمة، أن محافظة بني سويف وأسيوط وقنا في المرحله الثانية وفي الدلتا الأسكندرية والغريبة والمنوفية الشرقية .

وأشار إلى أن التوزيع يقوم به العناصر الخاصة بمبادرة حياة كريمة وعدد المتطوعين يزيد عن 30 ألف في القرى وجميع محافظات الجمهورية .