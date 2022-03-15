الغرف التجارية: توفر السلع في معارض اهلا رمضان..وتوقع بإنخفاض سعر الخبز الحر

قال علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن معارض اهلا رمضان بدأت في مختلف محافظات الجمهورية وتم توفير كافة السلع بأسعار منخفضة على مستوى الجمهورية .

وأضاف علاء عز في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " كلمة أخيرة "المذاع على قناة " أون "، :" يوم 24 مارس الجاري سيتم افتتاح المعرض الرئيسي أهلا رمضان في القاهرة ".

وتابع علاء عز :" تنسيق وتعاون بين الحكومة والمحافظين والغرف التجارية لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمستهلكين ".



واكمل علاء عز :" خطة متكاملة لتوفير سيارات متحركة لمرور على كافة قرى مصر بالسلع وباسعار مخفضة ".

ولفت علاء عز :" وفقا للمقترح سوف تتولى وزارة التموين توريد الدقيق لـ مجموعة من المخابز السياحية وجاري التفاوض الآن لتحديد تكلفة الإنتاج وهامش الربح، ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الخبز الحر في الأسواق في المستقبل القريب".

