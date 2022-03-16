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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| حسين فهمي رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولى..أحمد العوضي يعلن عن تحضيره ل"البلدوزر".. ويجز يعلق على حفل السعودية

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية ، نستعرض أبرزها فى السطور التالية .

حسين فهمي رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولى

أصدرت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قرارا بتولي الفنان الكبير حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44 لعام 2022  خلفا للمنتج والسيناريست محمد حفظي.

 

محمد حفظي يوجه رسالة لحسين فهمي بعد توليه رئاسة مهرجان القاهرة

علق المنتح محمد حفظي على الفترة التي قضاها بمهرجان القاهرة السينمائي بعد أن أعلن منذ قليل عن تولي الفنان حسين فهمي رئاسة المهرجان بدلا منه.

 

أحمد العوضي يعلن عن تحضيره ل"البلدوزر" مع طارق العريان

أعلن الفنان أحمد العوضي عن تحضيره لفيلم جديد يحمل اسم البلدوزر مع المخرج طارق العريان.

 

لم أتخيل الجمهور.. ويجز بعد حفله بالسعودية: أقدم أغاني أشعر فيها بنفسي

علق الفنان ويجز على حفله في السعودية في لقاء إعلامي مؤكدا أن هذه أول مرة يحضر فيها للسعودية، ولم يتخيل العدد الكبير من الجمهور، مضيفا أنه وجد الجمهور في الشارع يعرفه ويسمعون الراب.

 

BBC: أم كلثوم وعمرو دياب وحميد الشاعري يتصدرون اهتمامات الشباب الأوروبي

نشر موقع bbc تقرير عن الأعمال الغنائية العربية فى الدول الأروبية، في ظل قيام بعض الشباب العرب بالاستمتاع إلى الأغانى الأجنبية

اخبار الفن عمرو دياب إيناس عبد الدايم مهرجان القاهرة السينمائي محمد حفظي وزيرة الثقافة

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