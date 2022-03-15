وزير الزراعة: حرمان الفلاح الممتنع عن توريد القمح من الأسمدة المدعمة

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه لا يعتمد في توريد القمح على سوق واحد، مؤكدا أنه سيتم إصدار قرارات بمنع تداول القمح بين التجار ونقله إلا بترخيص.

وأضاف السيد القصر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن من يمتنع عن توريد القمح سيحرم من الأسمدة المدعومة.

وتابع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الصوامع التي تم تنفيذها زودت من السعات التخزينية للقمح، مضيفا: “لدينا حصر بالمساحات المنزرعة بالقمح على مستوى الجمهورية”.

وأشار السيد القصير إلى أن مشروع التوسع الأفقيساهم في زيادة مساحة القمح لتصل لأكثر من 3.65 مليون فدان هذا العام، ومع دخول المشروعات القومية الكبرى في توشكى وسيناء والدلتا الجديدة والصعيد كل ذلك سوف يسهم في زيادة مساحة الرقعة الزراعية لأكثر من 3 ملايين فدان.