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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

تفاصيل  أول تطبيق في مصر لإتاحة شحن عدادات الكهرباء عبر الهاتف المحمول باستخدام  NFC

صدى البلد

انطلاقًا من تركيز مصر على تضمين التحول الرقمي كاسلوب حياة، والاعتماد على الأدوات الرقمية في  تقديم خدمات تسهل الحياة اليومية للمواطنين، وتركيزًا على استخدام التقنيات الأحدث لتوفير الخدمات الحكومية، استعرض مؤسسو تطبيق "سهل" الشركة المصرية الرائدة في خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني والتي انطلقت اعمالها في عام 2020 اليوم الخطة الاستراتيجية للشركة لتوفير خدمات شحن عدادات الكهرباء وغيرها من الخدمات اليومية التي يحتاجها العملاء عبر تطبيقها الذكي. 

وأكد  عبد الله عسل العضو المنتدب لشركة دلتا مصر للمدفوعات - سهل  على فخره بإتاحه مثل تلك الخدمة التي تساهم في تحسين حياة المواطنين وجعل الخدمات أكثر سهولة وأسرع وتوفر في ذات الوقت مظلة حماية آمنة لواحدة من اهم الخدمات اليومية. 

أضاف خلال مؤتمر صحفى  أن التطبيق  بدأ في وقت هام في عام 2020 بالتزامن مع أزمة "كوفيد-19" تجنبًا لانتشار العدوى، وتماشيًا مع توجهات الدولة المصرية لإتاحة كافة الخدمات عبر المنصات الرقمية وتطبيقات الهاتف المحمول،  حيث يوجد أكثر من ٣٠ مليون وحدة سكنية/تجارية تدفع التزاماتها شهريا عن طريق الطرق التقليدية, مشيرًا إلى أن الهدف الأول للتطبيق هو تسهيل حياة المواطنين بتمكينه من شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع من المنزل دون الحاجة لمغادرة المنزل.

وأشار الى  أن التطبيق نجح في الوصول لعدد مرات تنزيل بلغت أكثر من ٥٠٠ الف ، وحصل على اعلى  دراجات التقييم من العملاء  4,8  / 5,0 علي متاجر التطبيقات App Store و Android، فضلًا عن إتمام الملايين من المعاملات المالية من خلال تطبيق سهل منذ انطلاقه. 

ووفق إحصاءات صادرة عن وزارة الكهرباء، يبلغ إجمالى عدد المشتركين الذين يتمتعون بعدادات مسبوقة الدفع نحو 12.2 ملايين مشترك بنهاية عام 2021، وأشارت إلى أن الوزارة تستهدف الوصول بإجمالى مشتركيها لنحو 38 مليون مشترك للعدادات مسبوقة الدفع بحلول عام 2025، عبر تغيير كل العدادات القديمة بأخرى مسبوقة الدفع تعمل عن طريق كارت الشحن.

وأوضح  أنه تم التعاون مع عدد كبير من مقدمي الخدمات مثل البنوك وشركات الاتصالات لإتاحة الدفع عبر المحافظ الإلكترونية والتطبيقات المختلفة والكروت البنكية.

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