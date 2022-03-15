التموين: 8 آلاف منفذ لـ "أهلا رمضان" في كل المحافظات .. فيديو

قال عبد المنعم خليل ، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الدولة تتدخل بشكل كبير من خلال عدد كبير من الاستراتيجيات لضبط الأسعار في الأسواق ، وضخ الكميات الكبيرة من السلع ، قبل موعدها عن العام الماضي ، متابعا : " حاجة غير مسبوقة أدت لتوافر السلع ونزول الأسعار بشكل جيد ومعرض "أهلًا رمضان" لديه 8 آلاف منفذ عام في كل أنحاء الجمهورية. " .

وأضاف عبد المنعم خليل، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، أن هذه الجهود أدت لعدم نقص أي سلعة خلال الفترة الماضية ، موضحا أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية وفرت 1300 منفذ لبيع السلع .

وتابع : كوبونات المشتريات تصرف من منافذ وزارة التموين وعددها 1300 منفذ ، ويتم صرفها ، ولا يجوز استبدالها بأي معاملات مالية .