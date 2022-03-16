يوسف الحسيني يوجه رسالة قوية لجشع التجار: «هتقولوا لولادكم بناكل حرام»|فيديو

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن جماعات الإخوان تقوم بعمل فيديوهات مفبركة، لمهاجمة الدولة المصرية، وهناك من راهن خاسرًا بأن الإقتصاد المصري سينهار خلال جائحة كورونا، ولكن بفضل القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، الإقتصاد المصري كان رقم 3 على مستوى العالم.

وأضاف يوسف الحسيني، خلال تقديمه برنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن الدولة المصرية قامت باتخاذ إجراءات قوية اقتصادياً، أعطت صلابة للدولة المصرية في مواجهة الأزمات كما حدث خلال أزمة كورونا، والآن الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتابع مقدم برنامج “التاسعة”، أن الدولة المصرية وفرت “معرض أهلًا رمضان”، و“منافذ وزارة الزراعة والتموين”، مؤكدا أن المواطن عليه دور في مواجهة جشع التجار، والتواصل مع جهاز حماية المستهلك.

وأشار يوسف الحسيني إلى أن المواطن يمكنه التواصل على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك عبر رقم 19588، مناشدا المحافظين بضرورة الالتزام بتوجيهات الرئيس السيسي بضبط الأسعار بالمحافظات.

وعلّق يوسف الحسيني ووجّه رسالة للتجار قائلاً “هتقولوا لولادكم ايه.. احنا بناكل حرام”.