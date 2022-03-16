صواريخ روسية خطيرة تخدع الردارات بطريقة غامضة

عرضت فضائية " العربية " انفوجرافا حول الصواريخ الروسية والتي تخدع الردارات بطريقة غامضة .

وأوضح الأنفوجراف أن طول الذخيرة يبلغ أقل من نصف متر ، وينطلق على شكل سهم ، وذيل الذخيرة برتقالي .

وتحمل تلك الذخائر الروسية إشارات تشوش على الردارات ، وتعرف هذه الصواريخ بـ " صواريخ إسكندر الروسية " .

و أطلقت القوات الروسية حتى الآن أكثر من 950 صاروخا منذ بداية غزو أوكرانيا، وفقا لمسؤول دفاعي أمريكي كبير.

وحسب "سي إن إن"، قال المسؤول إن القوات الروسية والقوات الأوكرانية لديها ما يقرب من 90٪ من قوتها القتالية 'المتاحة لهم'.