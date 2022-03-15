الأوقاف توضح خطة الوزارة للدروس الدينية وصلاة التراويح خلال شهر رمضان..فيديو

قال هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف ، إن الدروس الدينية التي ستقدمها وزارة الأوقاف في شهر رمضان للمواطنين ستكون في المساجد الجامعة الكبرى .

واضاف عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية في برنامج " يحدث في مصر " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إن الدروس الدينية ستقدم بعد صلاة العصر ومنها خواطر بعد أول ركعات صلاة التراويح ومنها لافتا إلي أن الدروس يقدمها نخبة من الأئمة المتميزين .

واوضح رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف ، إن صلاة التراويح في هذا العام سيتم أقامتها وسيكون مدتها نصف ساعة بنفس الضوابط والإجراءات الاحترازية المقرة وكل مصلي سيكون معه سجادة الصلاة الخاصة به وسيكون مرتدي الكمامة بالإضافة إلي التباعد الاجتماعي .

وتابع : صلاة التراويح ستقام في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة والدروس ستكون في المساجد الجامعة والكبرى فقط .



