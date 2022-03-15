المسلماني: العقوبات الروسية على الرئيس الأمريكي غير جادة| فيديو

قال المحلل السياسي ، أحمد المسلماني ، إن بعض العقوبات التي تفرضها الدول على بعضها في الأزمة الروسية الأوكرانية رمزية ، وليست حقيقة .

وأضاف المحلل السياسي ، أحمد المسلماني ، خلال استضافته في برنامج " مساء دي إم سي " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن العقوبات التي فرضتها روسيا على الرئيس الأمريكي " بايدن " غير جادة .

وتابع " المسلماني " ، أن العقوبات الجادة في تلك الأزمة هي عقوبات الاقتصاد ، خاصة عقوبات أوروبا على روسيا .

وطالب أوليج ماتفيتشيف، سياسي روسي ومستشار سياسي بالكرملين، أن تعيد الولايات المتحدة ألاسكا إلى روسيا وأن تدفع أيضًا تعويضات عن عقوبات البيت الأبيض التي فُرضت علي روسيا في أعقاب غزو بوتين لأوكرانيا.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، طرح عضو البرلمان الروسي أوليج ماتفيتشيف، الذي غالبًا ما يتحدث نيابة عن كبار المسئولين الحكوميين، مطالب غريبة أثناء لقاء على التليفزيون الرسمي الروسي.

وقال ماتفيتشيف: “يجب أن نفكر في التعويضات عن الأضرار التي سببتها العقوبات والحرب نفسها، لأن هذا أيضًا يكلف أموالًا، ويجب أن نستعيدها”، على الرغم من أن روسيا هي الدولة التي بدأت الحرب.