محافظ بني سويف: 105 مليارات جنيه استثمارات مباشرة خلال السنوات القليلة الماضية

أكد الدكتور محمد هاني غانم محافظ بني سويف، أن المحافظة تتزين احتفالا بعيدها القومي، مشيرا إلى أن تاريخ المحافظة حافل بمقاومة الاحتلال.

وأضاف محمد هاني غانم، في حوار عبر سكايب مع الاعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج من مصر، المذاع عبر قناة سي بي سي، مساء الثلاثاء، أن حياة المواطنين في المحافظة تتحسن وتسير نحو الأفضل، لافتا إلى أن هناك 105 مليارات جنيه استثمارات مباشرة في بني سويف خلال السنوات القليلة الماضية.

وتابع الدكتور محمد هاني غانم محافظ بني سويف، أن مبادرة حياة كريمة تمثل نقلة نوعية للقرى داخل المحافظة، لافتا إلى أنه تم إنشاء منطقة صناعية للنباتات الطبية داخل المحافظة، ونعمل على إنشاء ميناء جاف.