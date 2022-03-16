مؤسسة أهل مصر: حالة ضحايا الحرائق تتدهور إذا مرت 6 ساعات دون إسعافهم| فيديو

قالت هبة السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر، إننا نسابق الوقت من أجل افتتاح مستشفى أهل مصر للحروق، والآن نقوم بفرش المستشفى، ونعمل على إنهاء التصاريح، مؤكدة أن التحدي الذي يقابلنا هو استكمال الأجهزة الطبية.

وأضافت هبة السويدي خلال لقائها في برنامج " يحدث في مصر " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إن أول 6 ساعات هي الفارقة في حياة ضحايا الحروق، مؤكدة أنه إذا لم يتم إسعاف ضحايا الحريق خلال أول 6 ساعات؛ فإن الحالة تتدهور.

وأوضحت هبة السويدي ، إن هناك تحدٍّ آخر واجهنا في المستشفى، وهو توفير مهبط طائرة هليكوبتر، فهناك من اعتبره دلع، ولكن الحروق لا يوجد بها هزار.

وتابعت: وزارة الدفاع خاطبت هيئة المجتمعات العمرانية، وخصصت لنا أرضا 5 آلاف متر بجانب المستشفى؛ لعمل مهبط للإسعاف الطائر.