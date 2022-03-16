بعد شهر من فشل إطلاقها الأخير.. "أسترا" تطلق صاروخًا يحمل أقمارًا صناعية

نجحت شركة "أسترا" لمركبات الإطلاق الفضائي، في إطلاق صاروخ يحمل أقمارا صناعية ووصوله إلى المدار أمس الثلاثاء.



وذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن أسترا تمكنت من النجاح في الإطلاق الصاروخي بعد أكثر من شهر بقليل من فشل إطلاقها الأخير في منتصف الرحلة.



وتمت عملية الإطلاق اليوم من كودياك في ولاية ألاسكا الأمريكية، وتمكن صاروخ أسترا LV0009 من نشر الأقمار الصناعية التي كان يحملها إلى المدار، حيث تعود الأقمار إلى ثلاث شركات تجارية، إيذانًا بأول مهمة تجارية ناجحة للشركة.



جدير بالذكر أن شركة أسترا Astra هي شركة لمركبات الإطلاق الفضائي ومقرها في ألاميدا، كاليفورنيا. وتهدف الشركة إلى توفير منصة إطلاق فعالة من حيث التكلفة لإطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة إلى المدار ، حيث تصنع الشركة صاروخًا أرخص من المنافسين في مصنع آلي للغاية وتستخدم عملية إطلاق مؤتمتة للغاية لخفض التكاليف.