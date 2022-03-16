بنفيكا البرتغالي يفوز على أياكس الهولندي 1-0 ويبلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تأهل فريق بنفيكا البرتغالي إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه الثمين على مضيفه أياكس أمستردام الهولندي بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "يوهان كرويف أرينا"، مساء الثلاثاء، في إياب دور الـ 16 للمسابقة.



جاء هدف بنفيكا واللقاء الوحيد في الدقيقة 77 عن طريق اللاعب داروين نونيز، ليقود فريقه لبلوغ دور الثمانية للمسابقة الأوروبية الأبرز.



وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في البرتغال، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، ليتأهل بنفيكا للدور ربع النهائي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.