إصابة 33 شخصًا في انقلاب حافلة بالوادي الجديد

أصيب نحو 33 شخصا في حادثة انقلاب حافلة نقل عام بالوادي الجديد، في المنطقة ما بين الزيات ونقطة البويب، على طريق الداخلة - الخارجة بالوادي الجديد.

وكانت الأجهزة الأمنية بالوادي الجديد، قد تلقت بلاغا يفيد وقوع حادثة انقلاب حافلة نقل عام، على طريق الخارجة - الداخلة، في المنطقة ما بين قرية الزيات ونقطة البويب وذلك في أثناء عودتها من رحلة أسيوط - الداخلة؛ مما أدي إلى إصابة 33 شخصا من الركاب كانوا يستقلونها.

وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.