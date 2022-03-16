مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 16 مارس 2022 - 13 شعبان 1443 في محافظات مصر

يبحث المسلمون عن مواعيد ومواقيت الصلاة في كل يوم، عبر محركات البحث المهمة، مثل جوجل وغيرها، وفي هذا الإطار يقدم موقع “صدى البلد” لقرائه، خدمة معرفة مواقيت الصلاة بشكل يومي، نبدأها اليوم، بمواعيد الصلاة اليوم الأربعاء، الموافق 16 مارس 2022، 13 شعبان 1443 هجرية.

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد صلاة الفجر 4:39 ص

وقت الشروق 6:04 ص

موعد صلاة الظهر 12:04 م

موعد صلاة العصر 29: 3 م

موعد صلاة المغرب 6:04 م

موعد صلاة العشاء 7:21 م

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 4:43 ص

وقت الشروق 6:10 ص

موعد صلاة الظهر 12:09 م

موعد صلاة العصر 3:34 م

موعد صلاة المغرب 6:08 م

موعد صلاة العشاء 7:26 م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 4:34 ص

وقت الشروق 6:00 ص

موعد صلاة الظهر 12:00 م

موعد صلاة العصر 3:25 م

موعد صلاة المغرب 6:00 م

موعد صلاة العشاء 7:17 م

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 4:28 ص

وقت الشروق 5:52 ص

موعد صلاة الظهر 11:52 ص

موعد صلاة العصر 3:17 م

موعد صلاة المغرب 5:53 م

موعد صلاة العشاء 7:07 م

مواقيت الصلاة في أسوان

موعد صلاة الفجر 4:36 ص

الشروق 5:57 ص

موعد صلاة الظهر 11:58 ص

موعد صلاة العصر 23: 3م

موعد صلاة المغرب 6:00 م

موعد صلاة العشاء 7:12م