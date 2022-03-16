عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 16 مارس 2022 - 13 شعبان 1443 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة في
مواقيت الصلاة في محافظات مصر

يبحث المسلمون عن مواعيد ومواقيت الصلاة في كل يوم، عبر محركات البحث المهمة، مثل جوجل وغيرها، وفي هذا الإطار يقدم موقع “صدى البلد” لقرائه، خدمة معرفة مواقيت الصلاة بشكل يومي، نبدأها اليوم، بمواعيد الصلاة اليوم الأربعاء، الموافق  16 مارس 2022، 13 شعبان 1443 هجرية.

ماذا نقول عند قول المؤذن "قد قامت الصلاة"؟ اعرف رأي الشرع

مواقيت الصلاة في القاهرة

 موعد صلاة الفجر 4:39  ص
وقت الشروق 6:04 ص
موعد صلاة الظهر 12:04 م
موعد صلاة العصر 29: 3 م
موعد صلاة المغرب 6:04 م
موعد صلاة العشاء 7:21 م

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 4:43 ص
وقت الشروق 6:10  ص
موعد صلاة الظهر 12:09 م
موعد صلاة العصر 3:34 م
موعد صلاة المغرب 6:08 م
موعد صلاة العشاء 7:26 م  

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 4:34 ص

وقت الشروق 6:00 ص

موعد صلاة الظهر 12:00 م

موعد  صلاة العصر 3:25 م 

موعد صلاة المغرب 6:00 م

موعد صلاة العشاء 7:17  م

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 4:28 ص

وقت الشروق 5:52 ص

موعد صلاة الظهر 11:52 ص

موعد صلاة  العصر 3:17 م

موعد صلاة المغرب 5:53 م

موعد صلاة العشاء 7:07 م

مواقيت الصلاة في أسوان

موعد صلاة الفجر 4:36  ص

الشروق 5:57 ص

موعد صلاة الظهر 11:58 ص

موعد صلاة العصر 23: 3م

موعد صلاة المغرب 6:00 م

موعد صلاة العشاء 7:12م

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طقس شديد البرودة وأمطار تضرب المحافظات خلال الساعات المقبلة

السيسي أنهى أزمته.. ما السعر العادل لرغيف الخبز غير المدعم ؟

للأرامل والمطلقات.. شروط الحصول على المنح والزيادات بقانون المعاشات الجديد

تقارير: ليفربول يحدد سعر بيع محمد صلاح بعد أزمات مفاوضات التجديد

بعد ليالي الشتاء القارس.. هذا موعد تحسن الأحوال الجوية

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15- 3- 2022

صدمة لـ كيروش | 4 لاعبين يغيبون عن مباراة السنغال ..ما البدائل؟

رئاسة الجمهورية تزف بشرى سارة للفلاحين عن سعر القمح: غدا يتم تحديده

موضوعات متعلقة

محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل براتب يبدأ من 3000 جنيه

وزير الرياضة يوجه اتحاد "الألعاب الإلكترونية" باختيار أفضل لاعبين للمشاركة بالبطولات الدولية

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022

أرقام تهمك.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

البلدي بـ 43 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 15 مارس

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022

سامح شكري في زي غير تقليدي لدى زيارته لماليزيا.. صور

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 15 مارس

ترشيحاتنا

ناصر ماهر بعد الهاتريك في سموحة: أخذت فرصة لم يوفرها لي الأهلي

شبانة: محمد شريف ينتظر عرض سامبدوريا الإيطالي رسميًا للأهلي للرد على كيروش

حمدي النقاز يعرض الاعتذار في مؤتمر صحفي من أجل العودة إلى الزمالك

العاشرة منذ بداية العام.. كوريا الشمالية تجري تجربة صاروخية جديدة

أستاذ اقتصاد: الدولة عملت على زيادة سعر توريد القمح لتحفيز الفلاحين لزراعته

موسيماني يواجه ميكيسوني: «وزنك كان زايد 5 كيلو» .. ويعنف باقي اللاعبين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة مشروبات رمضان 2022 وطرق إعدادها

بذكريات صوفيا لورين.. حسين فهمي يعود لرئاسة القاهرة السينمائي بعد 21 عاما

لأول مرة.. محافظ مطروح يفتتح مهرجان الزيتون المصري

على تليفزيون بوتين.. روسية ترفع لافتة صادمة خلف مذيعة النشرة.. وهذا مصيرها|فيديو

فيديو

تسعير الخبز وشنط رمضان مجانية.. توجيهات مهمة من السيسي للحكومة لمواجهة زيادة الأسعار .. فيديوجراف

ابنة فاروق فلوكس تنجو من الموت في حادث سير.. فيديو جراف

ملابس غريبة .. سعر صادم لإطلالة ويجز المثيرة للجدل .. فيديو

الرئيس السيسي يصدر عدة قرارات حول طرح السلع بأسعار منخفضة

المزيد

ساحة رأي

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

الخرس الزوجي.. القاتل الصامت

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ