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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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«تجارة الجملة»: توفير 105سلع متنوعة بمعارض أهلاً رمضان.. ولدينا 200 شادر |فيديو

معرض أهلا رمضان
معرض أهلا رمضان

قال المهندس عادل عبد العزيز، العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة، إنه كان هناك تعليمات من وزير التموين للاستعداد لشهر رمضان؛ لتوفير أرصدة السلع الأساسية والاستراتيجية بشكل كافٍ، وكذلك السلع الحر.

وأضاف “عبد العزيز”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن مخزون السكر يكفي حتى 5 أشهر، لافتًا إلى أن هذا هو الرصيد الفعلي الاستراتيجي؛ بخلاف ما يتم إنتاجه «وتم تخفيض الأسعار بالفعل، وعندنا 200 شادر»، لافتًا إلى وجود المجمعات التموينية المنتشرة على مستوى الجمهورية، ومشروع جمعيتي لبيع السلع بأسعار مناسبة.

وأوضح العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة، أنه تم توفير 100 سيارة متحركة تصل حمولتها حتى 5 أطنان محملة باللحوم والدواجن والسلع؛ للوصول للمواطنين في القرى والنجوع، بالإضافة لكوبونات شراء السلع بـ 20 جنيهًا و50 جنيهًا و100 جنيه، وغير القادرين يمكنهم الحصول -أيضًا- على هذه الكوبونات.

وجود 105 سلعة متنوعة متوفرة بمعارض أهلاً رمضان

وأشار العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة، إلى أن الكوبون يسمح للمواطن الحصول على السلع التي يريدها، مؤكدًا ضخ السلع عند إقبال المواطنين على الشراء، ووجود 105 سلع متنوعة متوفرة بمعارض أهلاً رمضان، مطمئنًا المواطنين بتوافر السلع بتخفيضات من 25 حتى 30% «والكاجو بـ 280 جنيها وبره بـ 400 جنيه».

تجارة الجملة كوبونات السلع المخفضة وزير التموين شهر رمضان السلع الأساسية مخزون السكر مشروع جمعيتي

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