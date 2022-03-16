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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تعارض مشروع قرار روسيًا بمجلس الأمن حول أوكرانيا

بريطانيا تعارض مشروع
بريطانيا تعارض مشروع قرار روسي بمجلس الأمن حول أوكرانيا

أعلنت بريطانيا أنها لن تصوت لصالح مشروع القرار الروسي حول الوضع الإنساني في أوكرانيا في مجلس الأمن الدولي.

ودعت روسيا مجلس الأمن الدولي للتصويت، الخميس، على مشروع قرار "إنساني" اقترحته مرتبط بـ"العملية العسكرية الخاصة" الروسية في أوكرانيا، في نص من غير المرجح أن يتم تبنيه، حسب وكالة"فرانس برس".

وقالت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربارا وودوارد، إن "مشروع القرار هذا ليس إلا لصرف النظر"، مضيفة أن "زملاءنا الأوكرانيين أكدوا بوضوح أنهم يعتبرون هذا النص إهانة".

وتابعت "نحن ندعمهم، ونعتبر النص الروسي خطوة وقحة وللتلاعب بمعاناة السكان".

وأضافت "دعم مجلس الأمن لهذا النص سيكون دعما ضمنيا للهجوم الروسي. لا يمكننا السماح بذلك.. ولن نصوت لصالح قرار لا يعترف بأن هذه الأزمة نتيجة لأعمال روسيا".

فيما قال دبلوماسي غربي لوكالة "فرانس برس" إن "روسيا استمهلت من أجل التفاوض"، مشيراً إلى أن "التصويت أرجئ إلى الخميس بناء على طلب زملائنا" من دون تحديد هوياتهم.

وطرحت روسيا مشروع القرار على مجلس الأمن، تقول إنه ينص على إجلاء المدنيين من مناطق القتال ووقف إطلاق النار فيها.

على جانب آخر، اقترحت بولندا، إرسال بعثة لحفظ السلام تحظى بـ"حماية قوات مسلحة" تابعة لحلف الشمال الأطلسي "الناتو" لمساعدة أوكرانيا.

وقال نائب رئيس الوزراء البولندي ياروسلاف كاتشينسكي، الذي يقود الحزب الحاكم، في مؤتمر صحفي،: "أعتقد أنه من الضروري أن تكون هناك بعثة سلام لحلف شمال الأطلسي، وربما هيكل دولي أوسع، ولكن هذه المهمة ستكون قادرة على الدفاع عن نفسها والتي ستعمل على الأراضي الأوكرانية".

ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن كاتشينسكي قوله إن "هذه البعثة لا يمكن أن تكون غير مسلّحة.. يجب أن تسعى إلى توفير المساعدة الإنسانية والسلمية في أوكرانيا".

يشار إلى أنه في 24 فبراير الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

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