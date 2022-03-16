حدث ليلاً| إصابة 33 في انقلاب حافلة بالوادي الجديد.. هاني شاكر يسخر من لوك ويجز بموسم الرياض.. والجيش الإسرائيلي يعلن حالة التأهب القصوى

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، 16 مارس 2022، عددا من الأخبار المهمة، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية...
وزير الزراعة: حرمان الفلاح الممتنع عن توريد القمح من الأسمدة المدعمة
قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه لا نعتمد في توريد القمح على سوق واحد، مؤكدا أنه سيتم اصدار قرارات بمنع تداول القمح بين التجار ونقله إلا بترخيص.
إصابة 33 شخصًا في انقلاب حافلة بالوادي الجديد
أصيب نحو 33 شخصا في حادثة انقلاب حافلة نقل عام بالوادي الجديد، في المنطقة ما بين الزيات ونقطة البويب، على طريق الداخلة - الخارجة بالوادي الجديد. وكانت الأجهزة الأمنية بالوادي الجديد، قد تلقت بلاغا يفيد وقوع حادثة انقلاب حافلة نقل عام، على طريق الخارجة - الداخلة
السيطرة على حريق داخل عقار بمنطقة عزبة خير الله في مصر القديمة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من السيطرة على حريق شب في عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة عزبة خير الله بمصر القديمة.
هاني شاكر عن ملابس ويجز: فالنتينو خسر كتير بمظهره المُضحك المُبكي
علق الفنان هاني شاكر على إطلالة مغني الراب، ويجز، خلال حفله الأخير الذي أقيم على مسرح أبو بكر سالم في السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض.
موسيماني يواجه ميكيسوني: «وزنك كان زايد 5 كيلو» .. ويعنف باقي اللاعبين
قال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية ببرنامجه بوكس تو بوكس، على فضائية etc: “منح الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني وعداً لـ”لويس ميكيسوني" لاعب الفريق
بالصوت والصورة.. كارتيرون يقرر شكوى الزمالك للجنة الانضباط بالفيفا ويطالب بتعويض مادي
أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لفريق الزمالك والحالي لفريق الاتفاق السعودي أنه قرر تقديم شكوى رسمية ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
بعد صافرة النهاية.. جماهير مانشستر يونايتد تعتدي على سيميوني بـ «الزجاجات»
التقطت عدسات الكاميرات دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد أثناء خروجه من ملعب أولد ترافورد بسرعة بعد صافرة النهاية و جماهير مانشستر يونايتد تلقي عليه زجاجات المياه.. المزيد..
بنفيكا يتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على أياكس
تأهل فريق بنفيكا البرتغالي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوزه على أياكس الهولندي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما في إياب دور الـ 16. هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق الأوروجواياني داروين نونيز في الدقيقة 77 ب…
بينهم 155 سيدة.. 1043 مرشحا يتقدمون بأوراقهم للانتخابات النيابية في لبنان
أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي، غلق باب الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، مؤكدا أن عدد المتقدمين للترشح بلغ 1043 مرشحا بينهم 155 سيدة وذلك حتى نهاية مهلة تقديم أوراق الترشح عند منتصف الليل.
الجيش الإسرائيلي يعلن حالة التأهب القصوى وسط مخاوف من تصعيد إيراني
أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب إلى الدرجة القصوى في أجهزة الأمن الجوي والاستخبارات، في ظل التصعيد بين إسرائيل وإيران.
العاشرة منذ بداية العام.. كوريا الشمالية تجري تجربة صاروخية جديدة
أفادت وسائل إعلامية، اليوم الأربعاء، بأن كوريا الشمالية أجرت اختبار نظام صاروخي باليستي عابر للقارات.
مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع: بوتين مجرم حرب
اعتمد مجلس الشيوخ الأمريكي، قرارا بالإجماع يدين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتباره مجرم حرب، وذلك على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.
رئيس أوكرانيا: المفاوضات مع روسيا تبدو أكثر واقعية ويجب أن تستمر
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المحادثات بين أوكرانيا وروسيا يجب أن تستمر، موضحا أنه أمر صعب لكنه مهم.