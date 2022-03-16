حدث ليلاً| إصابة 33 في انقلاب حافلة بالوادي الجديد.. هاني شاكر يسخر من لوك ويجز بموسم الرياض.. والجيش الإسرائيلي يعلن حالة التأهب القصوى

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، 16 مارس 2022، عددا من الأخبار المهمة، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية...

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه لا نعتمد في توريد القمح على سوق واحد، مؤكدا أنه سيتم اصدار قرارات بمنع تداول القمح بين التجار ونقله إلا بترخيص.

أصيب نحو 33 شخصا في حادثة انقلاب حافلة نقل عام بالوادي الجديد، في المنطقة ما بين الزيات ونقطة البويب، على طريق الداخلة - الخارجة بالوادي الجديد. وكانت الأجهزة الأمنية بالوادي الجديد، قد تلقت بلاغا يفيد وقوع حادثة انقلاب حافلة نقل عام، على طريق الخارجة - الداخلة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من السيطرة على حريق شب في عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة عزبة خير الله بمصر القديمة.

علق الفنان هاني شاكر على إطلالة مغني الراب، ويجز، خلال حفله الأخير الذي أقيم على مسرح أبو بكر سالم في السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض.

قال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية ببرنامجه بوكس تو بوكس، على فضائية etc: “منح الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني وعداً لـ”لويس ميكيسوني" لاعب الفريق

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لفريق الزمالك والحالي لفريق الاتفاق السعودي أنه قرر تقديم شكوى رسمية ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

التقطت عدسات الكاميرات دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد أثناء خروجه من ملعب أولد ترافورد بسرعة بعد صافرة النهاية و جماهير مانشستر يونايتد تلقي عليه زجاجات المياه.. المزيد..

تأهل فريق بنفيكا البرتغالي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوزه على أياكس الهولندي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما في إياب دور الـ 16. هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق الأوروجواياني داروين نونيز في الدقيقة 77 ب…

أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي، غلق باب الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، مؤكدا أن عدد المتقدمين للترشح بلغ 1043 مرشحا بينهم 155 سيدة وذلك حتى نهاية مهلة تقديم أوراق الترشح عند منتصف الليل.

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب إلى الدرجة القصوى في أجهزة الأمن الجوي والاستخبارات، في ظل التصعيد بين إسرائيل وإيران.

أفادت وسائل إعلامية، اليوم الأربعاء، بأن كوريا الشمالية أجرت اختبار نظام صاروخي باليستي عابر للقارات.

اعتمد مجلس الشيوخ الأمريكي، قرارا بالإجماع يدين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتباره مجرم حرب، وذلك على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المحادثات بين أوكرانيا وروسيا يجب أن تستمر، موضحا أنه أمر صعب لكنه مهم.