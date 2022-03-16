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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

أخبار الفن| في ذكرى ميلاد كارم محمود.. بدأ حياته مقرئاً ولقب بـ«الكروان الطيب».. شهيرة عن تولى حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي: «نجم خلوق وواعٍ»

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية ، نستعرض أبرزها فى السطور التالية .

في ذكرى ميلاد كارم محمود.. بدأ حياته مقرئا ولقب بـ الكروان الطيب

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل كارم محمود الذي يعد واحدًا من أهم المطربين فى تاريخ الفن المصري وقد ترك العديد من الأغاني العالقة في أذهان المستمعين حتى الآن.

نرصد فى التقرير التالي أبرز المعلومات عن الفنان الراحل  كارم محمود.. 

ولد كارم محمود في مثل هذا اليوم من عام 1922، بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

وبدأ كارم محمود حياته، كقارئ للقرآن الكريم وثم حصل على دبلوم من معهد الموسيقى عام 1945، قبل أن يقدم في الإذاعة لتبدأ حياته الفنية بشكل فعلي.

بدايته الفنية

بدأ في الإذاعة المصرية بأغنية لحنها لنفسه عام 1936 ، "ما أحلى الدهبية " ولكن لم تبدأ شهرته إلا بأغنيته البدوية "ويل قلبي" .

 اشترك بالغناء والتمثيل في العديد من البرامج التمثيلية الإذاعية ، ومن بينها "راوية" ، و"عوف الاصيل".

رامي عياش لـ«صاحبة السعادة»: تعرفت على زوجتي وعمرها 20 عاماً وكانت من معجبيني.. ولما سمعت الناس الرايقة قررت أغنيها مع عدوية

استضافت الفنانة إسعاد يونس، الفنان رامي عياش، خلال برنامج "صاحبة السعادة"، والمذاع على فضائية "دي إم سي".

وتحدث رامى عياش عن أبرز المحطات فى حياته نستعرضها من خلال السطور التالية .. 

رامي عياش: بحب الصيد وبأكل أي حاجة بصطادها

قال الفنان رامي عياش، إنه يحب ممارسة الرياضات البرية مثل "الصيد" والتخييم في الجبال، وصيد الحيوانات .

وأضاف الفنان رامي عياش ، أنه يأكل أي شيء من الصيد، وشخصيته مختلفة عن باقي أخواته .

وعبر رامي عياش عن سعادته بلقاء إسعاد يونس وكتب في تغريدة له على موقع تويتر "انتظروني مع سر السعادة وصاحبة البهجة والسعادة، إسعاد يونس، في حلقة خاصة جدًا، هنغني ونضحك من القلب على "دى إم سى". 

شهيرة عن تولى حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي: مبروك للفن

هنأت الفنانة شهيرة، الفنان حسين فهمىعلى توليه رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلفا للمنتج والسيناريست محمد حفظي.

وكتبت الفنانة شهيرة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"أحلى خبر سمعته هو تولي النجم الكبير حسين فهمي رئاسة مهرجان السينما مرة أخرى، نجم فاهم خلوق واعي راقي، غير إن أزهى سنين المهرجان كانت في أثناء توليه هذا المنصب من قبل.. ألف مبروك للمهرجان وللفن".

الجمعة.. أبو الأنوار يحيي ثاني حفلاته على مسرح الزمالك

يحيى مؤدي الراب أبو الأنوار ، حفلا غنائيا، بعد غد الجمعة، على خشبة مسرح الزمالك، في تمام السابعة مساء، ويبلغ سعر التذكرة 200 جنيه.

يذكر أن أبو الأنوار، مغني راب مصري، ظهر علی ساحة الراب بأسلوب مميز وتراكات خاصة به، وفي فترة قصيرة حقق نجاحات عديدة وبرز اسمه ضمن ابرز نجوم الراب في مصر.

 

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