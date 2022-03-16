الحكومة تعلن عن منح حوافز للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر وتوطين الصناعة.. نواب:تحدث نقلة نوعية فى البيئة الاستثمارية بمصر وستكون قبلة جديرة بالاهتمام لكبرى الشركات التكنولوجية فى العالم

برلماني: توطين الصناعة يحول مصر لمركز إقليمي كبير

نائب: الدولة رصدت أرقاما ضخمة لميزانية البحث العلمي

برلماني عن دعم الذكاء الاصطناعي: يسهم في ارتفاع نمو الاقتصاد في مصر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدداً من القرارات تتضمن تقديم حوافز للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار، ومشروعات البحث العلمي وتوطين الصناعة، فضلا عن تيسير بيئة الأعمال في مصر من خلال تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين، والتى وافق عليها مجلس الوزراء فى اجتماعه يوم ١٠ مارس الجارى.

وفي هذا الصدد، قال عدد من نواب البرلمان،إن إقرار مجلس الوزراء، لعدد من الحوافز لدعم الأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار ومشروعات البحث العلمي وتوطين الصناعة، فضلا عن تيسير بيئة الأعمال في مصر من خلال تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين، يؤكد جدية الحكومة نحو توطين الصناعات عالية التكنولوجيا ودعم بيئة الاستثمار وريادة الأعمال فى مصر.

فى البداية أشاد سيد حنفي عضو مجلس النواب، بالقرارات الحكومية التي اطلقها اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تقديم حوافز للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار، ومشروعات البحث العلمي وتوطين الصناعة، فضلا عن تيسير بيئة الأعمال في مصر من خلال تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين، والتى وافق عليها مجلس الوزراء فى اجتماعه يوم ١٠ مارس الجارى.

وأكد “حنفي” لـ"صدي البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه خلال الفترة الماضية بتوطين الصناعة الذى يكفل زيادة الصادرات المصرية وخفض الاستيراد وتحويل مصر لمركز اقليمى كبير للصناعات الوطنية بمختلف أنواعها، مشيدا بالاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن توطين صناعة.

وأوضح النائب، أن ملف الصناعة يحتل أولوية قصوى على أجندة أولويات عمل الحكومة لحل المشكلات المتراكمة منذ عشرات السنين في هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد المصري وعلى رأسها بالطبع رد مستحقات المُصدرين كما نعمل على المضي قدما في اتخاذ خطوات جادة من أجل تعميق التصنيع المحلى، وتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج".

النهوض بقطاع الصناعة

وأشار إلى أن النهوض بقطاع الصناعة يسهم إلى حد كبير في إحداث نقلة اقتصادية حقيقية، مشيداً بتأكيد رئيس الوزراء بأنه توجد تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بعقد اجتماعات مع الجهات المعنية بالقطاع الصناعي بهدف تكثيف العمل على توطين صناعة مستلزمات لخفض فاتورة الاستيراد وأن الحكومة تقدم التيسيرات اللازمة لرجال الصناعة ولديها الاستعداد التام لتقديم المزيد من التيسيرات في سبيل النهوض بقطاع الصناعة وتوطين الصناعات المختلفة.

كما، أشاد عبد الفتاح يحيي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالقرارات الحكومية التي اطلقها اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تقديم حوافز للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار، ومشروعات البحث العلمي وتوطين الصناعة، فضلا عن تيسير بيئة الأعمال في مصر من خلال تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين، والتى وافق عليها مجلس الوزراء فى اجتماعه يوم ١٠ مارس الجارى.

وقال “يحيي”، فى تصريح لـ"صدى البلد"، إن العالم كله توجه بالفعل نحو الثورة الصناعية الرابعة التى تستخدم كل أدوات وآليات التكنولوجيا الحديثة، وهو ما يتوجب علينا وضع أطر تنظيمية للاستفادة من هذه الأدوات التكنولوجية فى كافة القطاعات، ومنها بالطبع الذكاء الاصطناعى والبلوكتشين والبيانات الضخمة BIG DATA وإنترنت الأشياء الذى تم وضع إطار تنظيمى له مؤخرا، موضحا أن إقرار حوافز للاستثمارات الخضراء والذكاء الاصطناعى والبحث العلمى والابتكار وتوطين الصناعة، حال تطبيقه بشكل كامل سيحدث نقلة نوعية فى البيئة الاستثمارية بمصر، وستكون قبلة جديرة بالاهتمام لكبرى الشركات التكنولوجية فى العالم، أسوة بالدول التى أقرت مثل هذا النوع من الحوافز لجذب الاستثمارات الخضراء.

ثورة الاتصالات والذكاء الاصطناعي

وأكد النائب، أن التحول الرقمي أصبح فرصة وتحديًا عالميًا من خلال التطور الكبير في قدرات الحاسب والاتصالات والثورة في نقل المعلومات، لافتا إلى أن ثورة الاتصالات والذكاء الاصطناعي ستؤدي إلى تكامل وتعاون غير مسبوق بين كافة المجالات والتخصصات في الدولة الحديثة، سيؤدي إلى زيادة الإنتاج وسيكون له تأثير إيجابي مباشر على نمو الاقتصاد في مصر، الأمر الذي يتوافق مع سياسة الدولة في التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي وتطور المنظومات المختلفة في الإدارة بشكل عام.

ومن جانبه أيد عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، قرارات الحكومية التي اطلقها اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تقديم حوافز للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار، ومشروعات البحث العلمي وتوطين الصناعة، فضلا عن تيسير بيئة الأعمال في مصر من خلال تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين، والتى وافق عليها مجلس الوزراء فى اجتماعه يوم ١٠ مارس الجارى.

وقال “عكاشة” لـ"صدي البلد"، إن تقدم مصر للمركز الأول في إفريقيا الفترة الماضية في مجال النشر العلمي، لم يأت من فراغ، ولكنه جاء نتيجة جهود كبيرة من قبل الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، من خلال بحث سُبل توفير ودعم الموارد والإمكانيات المالية والمادية، لافتا الي أن الدولة المصرية عملت على إعداد جيل من الباحثين الذين يتميزون بالتعمق العلمى المطلوب والخبرة اللازمة، من أجل القدرة على حل المشاكل التعليمية التكنولوجية التى تواجه المجتمع فى كافة المجالات.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة رصدت أرقاما ضخمة كميزانية للبحث العلمي، مشيرا إلى أن هذه الأرقام غير مسبوقة، الأمر الذي يبشر باستمرار ارتفاع وتحسن مؤشر البحث العلمي.