موسكو تؤجل التصويت على مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن حول أوكرانيا

أذاعت فضائية اكسترا نيوز خبرا عاجلا عن موسكو أعلنت فيه عن تأجيل التصويت على مشروع القرار الروسى فى مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في أوكرانيا حتى 17 مارس .

يذكر أن الخارجية الروسية، قد أكدت اليوم الأربعاء، أن العملية العسكرية ستحقق أهدافها في أوكرانيا، مشيرة إلى أن كييف لا تظهر التزاما جديا بإيجاد حلول مقبولة من الطرفين.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مدير الإدارة الأوروبية الرابعة بوزارة الخارجية الروسية، يوري بليبسون، تأكيده، خلال مقابلة أجريت معه، أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستحقق أهدافها، وسيتعين على أوروبا دفع ثمن الأضرار التي لحقت بالعلاقات الثنائية مع موسكو.