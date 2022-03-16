ألمانيا: تسجيل أكثر من 262 ألف إصابة بكورونا و269 وفاة خلال 24 ساعة

أعلن معهد (روبرت كوخ) الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم الأربعاء تسجيل رقم قياسي في معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ألمانيا، مشيرا إلى أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات ال(24) الماضية 262 ألفا و593 إصابة جديدة بالفيروس، وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال نفس الفترة 269 وفاة، حسبما نقلت صحيفة (بيلد) الألمانية عن المعهد.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020، نحو 17 مليونا و695 ألفا و210 حالات، وأن إجمالي عدد المتعافين بلغ 13 مليونا و391 ألفا و900 شخص، بينما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته منذ بدء الجائحة، 126 ألفا و97 شخصا.