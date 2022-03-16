عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حبس وغرامة 50 ألف جنيه تواجه المتهمين بتزوير تراخيص مبنى فى القليوبية

تراخيص البناء
تراخيص البناء

نجحت قوات مباحث الأموال العامة بالقليوبية، فى إلقاء القبض على ثلاثة موظفين بالوحدة المحلية بأبو زعبل التابعة لمدينة الخانكة، لقيامهم بتزوير رخصة مبانى.

فى سياق متصل، تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مباحث الأموال العامة، بورود شكوى بقيام موظفين بالوحدة المحلية بأبو زعبل التابعة لمدينة الخانكة، بتزوير رخصة مبانى. 

وبعد فحص الشكوى، تم تقنين الإجراءات وضبط المتهمين،  و حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

عقوبة المتهمين بالقانون

 

عاقبت المادة 104 من قانون البناء الموحد، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالاً دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو فى متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها أو الغش فى استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة.

 

فإذا نتج عن ذلك سقوط البناء كليًا أو جزئيًا أو صيرورته آيلاً للسقوط كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة. فإذا نشأ عن الفعل وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة، لكل منهم أو إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقل التجزئة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة المخالفة، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

 

ويحكم فضلاً عن ذلك بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين - بحسب الأحوال - وذلك لمدة لا تزيد على سنتين، وفى حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلى مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

وفى جميع الأحوال يجب نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه

مباحث الأموال العامة القليوبية موظفين تزوير رخصة قانون البناء الموحد حبس غرامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

7 مايو بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

بعد ليالي الشتاء القارس.. هذا موعد تحسن الأحوال الجوية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16-3-2022

السيسي أنهى أزمته.. ما السعر العادل لرغيف الخبز غير المدعم ؟

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 16-3-2022

تقارير: ليفربول يحدد سعر بيع محمد صلاح بعد أزمات مفاوضات التجديد

صدمة لـ كيروش | 4 لاعبين يغيبون عن مباراة السنغال ..ما البدائل؟

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15- 3- 2022

ترشيحاتنا

5 مكاسب لسلة الأهلي بعد التتويج بكأس مصر

أوكرانيا : القوات الروسية تتكبد خسائر كبيرة وتتراجع في اتجاهات متفرقة

وزيرة الهجرة : المهندس هاني عازر نموذج مشرف في علمه وعطائه لوطنه

حبس وغرامة 50 ألف جنيه تواجه المتهمين بتزوير تراخيص مبنى فى القليوبية

بدء تسجيل تدريبات واختبارات المعلمين المرشحين للترقي في القاهرة والشرقية وأسيوط

هل يجوز كفالة اليتيم من أموال الزكاة؟ دار الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلم وعاش يفتتح مسرح الجنوب بالأقصر

قائمة مشروبات رمضان 2022 وطرق إعدادها

بذكريات صوفيا لورين.. حسين فهمي يعود لرئاسة القاهرة السينمائي بعد 21 عاما

لأول مرة.. محافظ مطروح يفتتح مهرجان الزيتون المصري

فيديو

هدى المفتي وسعر ملابس ويجز في حفلة موسم الرياض يتصدران التريند.. فيديو

تسعير الخبز وشنط رمضان مجانية.. توجيهات مهمة من السيسي للحكومة لمواجهة زيادة الأسعار .. فيديوجراف

ابنة فاروق فلوكس تنجو من الموت في حادث سير.. فيديو جراف

ملابس غريبة .. سعر صادم لإطلالة ويجز المثيرة للجدل .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

الخرس الزوجي.. القاتل الصامت

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ