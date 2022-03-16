عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة الهجرة : المهندس هاني عازر نموذج مشرف في علمه وعطائه لوطنه

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

أشادت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالدور المهم الذي قام به الدكتور مهندس هاني عازر خبير الأنفاق المصري والرئيس الشرفي لمؤسسة مصر تستطيع، من جهد كبير خلال التحضيرات والاستعدادات الجارية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" الذي يُعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال يومي 27 و28 مارس الجاري.

منظمة الهجرة: 3 ملايين غادروا أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

نائلة جبر: تعديلات قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية رسالة قوية لردع المهربين

وقالت وزيرة الهجرة إن الدكتور عازر نموذج مشرف في علمه وعطائه لوطنه حيث قام بالترشيح والتنسيق والتواصل مع العديد من الجهات والشركات العالمية، وخبرائنا بالخارج، للمشاركة في المؤتمر، مشيرة إلى أنه لم ينس وطنه الأم، ومصر فخورة به بما حققه من إنجازات عالمية فهو مصري استطاع تحقيق الكثير خلال فترة إقامته وعمله بالخارج، وظل قلبه مصريًا يحمل لوطنه الأم الكثير من الولاء والانتماء، ويقوم برد الجميل للدولة الذي تعلم بها ليكون من أكبر المهندسين في العالم.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن إسهام علمائنا وخبرائنا بالخارج يؤكد أن جذورنا في مصر وحريصون على نهضتها وانطلاقها بقوة في طريق التكنولوجيا المتطورة، لمواكبة جهود الجمهورية الجديدة التي تضع بصمات كبيرة للنهوض بالوطن.

ومن جانبه، أكد المهندس هاني عازر فخره واعتزازه للمشاركة في الإعداد لمؤتمرات مصر تستطيع والتي نجحت في أن تكون همزة الوصل بين الخبراء والعملاء المصريين بالخارج وبين وطنهم الأم، مشيدًا بدور وزارة الهجرة في التواصل الدائم مع الخبراء والعلماء وادماجهم في عملية التنمية التي تتم على أرض الدولة المصرية، في ظل الرؤية والقيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والجمهورية الجديدة التي تجمع كافة المصريين وتعطي الفرصة لهم جميعًا للمشاركة في تنمية وطنهم.

وزيرة الدولة للهجرة المصريين بالخارج هاني عازر مصر تستطيع مصر تستطيع بالصناعة رئيس الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

7 مايو بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

بعد ليالي الشتاء القارس.. هذا موعد تحسن الأحوال الجوية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16-3-2022

السيسي أنهى أزمته.. ما السعر العادل لرغيف الخبز غير المدعم ؟

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 16-3-2022

تقارير: ليفربول يحدد سعر بيع محمد صلاح بعد أزمات مفاوضات التجديد

صدمة لـ كيروش | 4 لاعبين يغيبون عن مباراة السنغال ..ما البدائل؟

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15- 3- 2022

ترشيحاتنا

5 مكاسب لسلة الأهلي بعد التتويج بكأس مصر

أوكرانيا : القوات الروسية تتكبد خسائر كبيرة وتتراجع في اتجاهات متفرقة

وزيرة الهجرة : المهندس هاني عازر نموذج مشرف في علمه وعطائه لوطنه

حبس وغرامة 50 ألف جنيه تواجه المتهمين بتزوير تراخيص مبنى فى القليوبية

بدء تسجيل تدريبات واختبارات المعلمين المرشحين للترقي في القاهرة والشرقية وأسيوط

هل يجوز كفالة اليتيم من أموال الزكاة؟ دار الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلم وعاش يفتتح مسرح الجنوب بالأقصر

قائمة مشروبات رمضان 2022 وطرق إعدادها

بذكريات صوفيا لورين.. حسين فهمي يعود لرئاسة القاهرة السينمائي بعد 21 عاما

لأول مرة.. محافظ مطروح يفتتح مهرجان الزيتون المصري

فيديو

هدى المفتي وسعر ملابس ويجز في حفلة موسم الرياض يتصدران التريند.. فيديو

تسعير الخبز وشنط رمضان مجانية.. توجيهات مهمة من السيسي للحكومة لمواجهة زيادة الأسعار .. فيديوجراف

ابنة فاروق فلوكس تنجو من الموت في حادث سير.. فيديو جراف

ملابس غريبة .. سعر صادم لإطلالة ويجز المثيرة للجدل .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

الخرس الزوجي.. القاتل الصامت

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ