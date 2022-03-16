إعادة فتح ميناء الغردقة واستئناف الحركة الملاحية بعد تحسن الأحوال الجوية

أعلنت الهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر إعادة فتح ميناء الغردقة البحري اليوم الأربعاء بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح.

وذكرت الهيئة - في بيان لها اليوم - أنه تم استئناف الأنشطة البحرية، كما انتظمت الحركة الملاحية بميناء نويبع، مشيرة إلى أنه يتم متابعة حالة الطقس أولا بأول لاتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

يشار إلى أن هيئة موانيء البحر الأحمر كانت قد أغلقت ميناء الغردقة البحري أمام حركة الملاحة البحرية بسبب سوء الأحوال الجوية احترازيا.