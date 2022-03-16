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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بمعدل 95 مليون متر مكعب

غازبروم الروسية: نواصل التصدير لأوروبا عبر أوكرانيا

شركة غازبروم الروسية
شركة غازبروم الروسية

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية أنها تواصل ضخ الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا بمعدل 95 مليون متر مكعب اليوم الأربعاء.

من جانبها، أكدت الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن العملية العسكرية ستحقق أهدافها في أوكرانيا، مشيرة إلى أن كييف لا تظهر التزاما جديا بإيجاد حلول مقبولة من الطرفين.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مدير الإدارة الأوروبية الرابعة بوزارة الخارجية الروسية، يوري بليبسون، تأكيده، خلال مقابلة أجريت معه، أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستحقق أهدافها، وسيتعين على أوروبا دفع ثمن الأضرار التي لحقت بالعلاقات الثنائية مع موسكو.

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وقال المسؤول: "العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ستحقق أهدافها، وسيتعين على"شركائنا" الأوروبيين دفع ثمن الضرر الذي يتسببون فيه لمصالحهم الوطنية والعلاقات الثنائية التي تطورت عبر الأجيال".

وكانت روسيا، انسحبت رسميًا، أمس الثلاثاء، من مجلس أوروبا، مستبقة احتمال طردها منه بسبب غزوها على جارتها أوكرانيا.

وذكرت وكالة "تاس" للأنباء أن بيوتر تولستوي ، رئيس الوفد الروسي في الجمعية البرلمانية للمجلس ، سلم رسالة من وزير الخارجية سيرجي لافروف إلى الأمين العام للمجلس يعلن فيها قرار موسكو.

وتضمنت الرسالة إشعارًا بالانسحاب من المجلس بالقول:  "استمتعوا مع بعضكم البعض!".. روسيا تعلن عدم المشاركة في مجلس أوروبا".

وأوضح تولستوي أن روسيا خرجت من مجلس أوروبا بإرادتها الخاصة، وهذا قرار ثقيل ومدروس، مشيرا إلى أن جميع المسؤوليات عن كسر الحوار مع مجلس أوروبا تقع على دول الناتو.

ومن جانبهم، صوت نواب من جميع أنحاء أوروبا، أمس الثلاثاء، على طرد روسيا من مجلس القارة العجوز بسبب غزوها لأوكرانيا.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، فيعد التصويت قيمة رمزية ضخمة، على الرغم من أنها تعد شكلية أيضًا، بعد أن أعلنت روسيا في وقت سابق من اليوم الثلاثاء أنها انسحبت من مجلس أوروبا، مستبقة قرار طردها.

وصوت نواب من 46 دولة عضو أخرى في مجلس أوروبا لصالح قرار جاء فيه: "في الوطن الأوروبي المشترك، لا مكان للمعتدي".

روسيا أوكرانيا غازبروم الغاز اوروبا

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